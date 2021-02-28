黃曉明和Angelababy（Baby,楊穎）結婚5年多頻傳婚變，今(28日)是Baby的32歲生日，她在元宵節時提前和粉絲一同慶生，還把4歲兒子小海綿也帶來，卻不見老公黃曉明，讓外界再度猜測兩人婚姻狀況，不過黃曉明按照慣例，在Baby生日這天凌晨送上祝福，卻被抓包少了3字。

往年Baby生日時，黃曉明都會發文送上祝福，儘管婚變消息頻傳，今年他也沒有例外，仍在微博替Baby慶生，而且他更選在0點32分發文，呼應Baby歲數，並附上一個蛋糕圖案表達祝福之意。

黃曉明幫Baby慶生，網揪少3字。(圖／翻攝自微博)

不過有網友發現，黃曉明去年的生日祝福，寫得是「媳婦兒，生日快樂」，文末還加了一顆愛心，今年卻只有寫生日快樂4個字，引起網友討論：「慶生詞沒帶媳婦，媳婦沒了」、「雖然可能離婚了，但面子還得給一下，我懂」。

但也有粉絲認為大家不要再琢磨文字了，「別管人家私生活怎樣了」。其實，黃曉明2015年和Baby舉辦世紀婚禮，小倆口也不時公開曬恩愛，但近年來婚變頻傳，一開始兩人還鄭重駁斥，不過後來幾乎未再同台，連一些重要節日也沒一起度過，今年農曆新年看似各過各的，Baby又暗示不需要過西洋情人節，婚姻狀況讓外界霧裡看花。

而今晚Baby將現身微博之夜活動，黃曉明也受邀出席，到時夫妻倆是否會同框現身破婚變謠言，也成為外界關注焦點。

(中時新聞網)