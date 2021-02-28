洛杉磯天使隊普侯斯（Albert Pujols）的太太幾天前在個人IG上發布一則訊息，明白指出普侯斯將在今年球季結束後退休，結束21年大聯盟生涯，引起外界高度重視。普侯斯今（28）日表示，目前還沒做出決定，但今球季結束後會考慮這件事。

普侯斯的大聯盟生涯從紅雀隊起步，幫助紅雀拿到3座世界大賽冠軍後，於2011年底與天使隊簽下10年2.54億美元的合約，今年球季結束後到期。且隨著年齡增長，來到天使隊後普侯斯的表現不如前面的11個球季，因此傳出這可能是他大聯盟生涯最後1個球季。

個人成就方面，現年41歲的普侯斯在2018年達成生涯3千安里程碑，但在去年縮水球季只出賽39場、打擊率2成24，另有6轟、25分打點，整體表現掉到生涯新低。在全壘打項目則以662轟排名史上第5，不過距離前一位羅瑞格茲（Alex Rodriguez）還有32轟之多。

天使隊已連續6年未能打進季後賽，讓普侯斯感到沮喪。其實天使隊的陣容並不差，但就是無法產生相輔相成的作用；今年也可能是他最後一次機會，嘗試與卓奧特（Mike Trout）、阮棟（Anthony Rendon）、大谷翔平等明星級隊友並肩作戰，再拚拚看能否擠進季後賽。

普侯斯的優點是沒有什麼傷痛，不過今年一壘手的位置可能會面臨年輕的沃許（Jared Walsh）挑戰。沃許去年在22場比賽繳出2成93打擊率，另有9轟、26打點，數據相當出色；主要是防守一壘，且他只有27歲，將是普侯斯的有力競爭者。

(中時 )