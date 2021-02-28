陸2020年末城鎮化超60％ 農民工總量2.856億人 11:342021/02/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計顯示，大陸2020年末常住人口城鎮化率超過60％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局網站28日公佈2020年國民經濟和社會發展統計公報。統計顯示，2020年末常住人口城鎮化率超過60％。 全國農民工總量2億8560萬人，比上年下降1.8％。其中，外出農民工1億6959萬人，下降2.7％；本地農民工1億1601萬人，下降0.4％。 年城鎮新增就業1186萬人，比上年少增166萬人。年末全國城鎮調查失業率為5.2％，城鎮登記失業率為4.2％。 巴菲特坦承犯下一大錯誤 買貴慘賠千億元 中美實力接近 澳前總理示警 全球危險10年 (旺報 ) #農民工 #2020年 #60 #總量 #城鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 武漢弘芯收攤 員工遭遣散 04:102021/02/28 全球財經 陸2月新基金數 近三年半新低 04:102021/02/28 全球財經 商務旅遊回不去了 04:102021/02/28 專題周報 拚福利 習近平促增社保覆蓋率 04:102021/02/28 焦點新聞 紐交所啟動除牌程序 中海油ADR 3月9日停止交易 04:102021/02/28 全球財經 以國掃蕩疫苗假消息 04:102021/02/28 專題周報 營銷革命掀微商浪潮 04:102021/02/28 專題周報 墨西哥總統：美國經濟少不了墨國移工 10:232021/02/28 國際 春風雨露救台農 趙籲兩岸速對話 04:102021/02/28 焦點要聞 【鳳梨風暴】陸禁台灣鳳梨後 民進黨元老承認一件事 00:342021/02/28 政治 北宜公路舉辦乖寶寶活動 新北警呼籲合法表達訴求 09:582021/02/28 社會 兩岸熱門新聞 美日憂大陸奪東沙 建軍事基地 - 產業財經 - 旺報 社評／大陸突破美國科技圍堵的思路 - 焦點新聞 - 旺報 【鳳梨風暴】陸禁台灣鳳梨恐生骨牌效應 １原因將讓台灣精品水果在陸潰不成軍 - 兩岸 美更正對釣島發言 為口誤道歉 - 產業財經 - 旺報 大陸交通藍圖 擬建福州通台北高鐵 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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