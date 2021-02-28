大陸國家統計局網站28日公佈2020年國民經濟和社會發展統計公報。統計顯示，2020年末常住人口城鎮化率超過60％。

全國農民工總量2億8560萬人，比上年下降1.8％。其中，外出農民工1億6959萬人，下降2.7％；本地農民工1億1601萬人，下降0.4％。

年城鎮新增就業1186萬人，比上年少增166萬人。年末全國城鎮調查失業率為5.2％，城鎮登記失業率為4.2％。

(旺報 )