已經37歲的老虎隊看板球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）有機會在本季達成2大里程碑，他自己也希望單季達成500轟、3000安的成就，若他完成，將是大聯盟史上同一季達成這2項紀錄的第一人。

卡布瑞拉4月就要滿38歲，他曾2度獲得美聯MVP，不過已是2012、2013年的事了，上一次打擊有不錯表現是2016年，當年他敲了38轟、打擊率3成16。但從2017到2019年，他因為各種傷痛減少出賽場次，只參加304場比賽。

卡布瑞拉目前生涯差134支安打就達到生涯3000安、差13支全壘打就達成生涯500轟，大聯盟史上僅有6名球員達成500轟、3000安，包含漢克阿倫（Hank Aaron）、A-Rod、普侯斯(Albert Pujols)、威利梅斯（Willie Mays）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、艾迪莫瑞（Eddie Murray），卡布瑞拉可以拚史上第7人、現役第2人，而過去這6人都沒人是同一季完成的。

談到這項紀錄，卡布瑞拉笑說，「我也希望能完成，500轟、3000安是我今年的目標之一，現在心態也很健康，試著每一天、每一天都更進步。」

(中時 )