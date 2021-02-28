吳孟達（達哥）27日因肝癌細胞擴散，多重器官衰竭不幸病逝，享壽70歲。2004年曾與他合作電視劇《邊城小子》的杜德偉，今凌晨在社群發文哀悼，追憶2人合作的點滴，並PO出吳孟達送他的書《角色的誕生》，這本書改變了達哥對演戲的整個概念，由最初的「霸」變成後來的「王」，「達哥是我最敬重的一位前輩演員，有幸和他在2004年合作，戲內我們演一對驛城的小品芝麻官，雖然和他相處只兩個多月，但卻在我心中留下了無數點滴，他除了教會我什麼才是一個稱職的演員外，更讓我看到一個真正有俠義風範的前輩大哥」。

杜德偉表示，當時在無錫古裝影視城裏取景很艱苦，「那裏的設備又比較落後，幕後工作人員工資微薄，一天開工時間超過十五、六個小時，六、七個人同睡一個房間，非常刻苦」。某晚寒流侵襲，晚上氣溫下降至零下11度，幕後燈光組和道具組有很多小弟衣服都很單薄不能保暖，達哥當晚很貼心地安排助理隔天一早出城，買回來20多件羽絨服，分派給有需要的小弟們，「溫暖受用的羽絨服讓大家都非常感激，我被達哥的舉動感動了，一直到今天還清楚記住」。

杜德偉追憶吳孟達。（翻攝杜德偉IG）

他表示，其實拍這部戲對達哥來說並不容易，「第一階段我們在北京一個偏僻的沙漠地帶進行一星期的拍攝，第一天開工達哥便被戲裡一隻駱駝用後腿踢碎了右腳的大腿骨，之後全程都要靠拐杖幫助行動」，但達哥從沒抱怨，每天帶傷準時開工。拍電視劇的過程非常嚴俊，一天會拍攝十幾場戲，有些場次還會出現三、四頁紙的對白，特別是演出主角，幾乎每場戲都會有戲份，經常工作結束、天寒地凍，回到房間裏，在水力不足又忽冷忽熱的水龍頭下落妝、洗頭、洗澡，再算一算睡眠時間已經剩下幾個小時，體力又已非常疲累，隨便洗一洗便去睡覺了，睡前更要把隔天的劇本背熟，所以少不免會有帶劇本進場排戲的需要。

杜德偉表示，在和達哥合作之前，已聽過很多演員朋友說他是一部人肉電腦，從來不會帶劇本進場，「記得那時每朝早上和達哥一起化妝的時候，他會帶着笑容問我第一場戲的第一句對白是什麼？如果第一句對白是他的，他就會主動說出來然後要我接上，但十居其九我都是接不上，因為呆滯的我還在睡眠狀態之中。不過現在回想起來我覺得他不是在跟我開玩笑，而是在鞭策我要我趕緊進入角色的狀態，就像一位高人，願意傳授武功給一個沒有功底的後輩一樣，告訴我這個享盡榮華富貴的歌手什麼叫做拍戲」。

杜德偉記得還有一次，劇組開了一整天的工，進入最後一場群戲，在導演進來講戲前，演員們都會自行商議站立的位置，「我便選了一個自己覺得恰當的位置站立，然後達哥在另外一個位置笑騎騎的問我『德偉，你想最尾收工呀』」？艱辛地拍攝了三個多小時後，一個接一個演員結束了他們的鏡頭後便陸續收工，杜德偉果是最後一個，「到現在還不明白達哥是如何可以把一場群戲的拍攝取鏡，一開始就可以看得四通八達，清楚通透」。這部劇他和達哥的對手戲最多，不管在鏡頭裏看不看到達哥，達哥都會在他對面給來對白，「這個工作態度令我終身受用，在和其他導演和演員合作時得到不少的讚許，不過，在達哥的世界裏這是理所當然的工作態度」。

杜德偉回憶這部劇殺清的那天，自己動了真情，抱著達哥大哭一場，「不知道是因為要和這位亦師亦友的好拍擋分道揚鏢？再沒能每天和他一起化妝？還是拜師學藝終需有下山的一天，要與師傅分別後不知何日再可以相聚」？之後他一直有跟達哥聯絡，「每次找他只要我們都在同一個地點，他都會邀我出來吃飯，感覺就像家人一樣。聽見他離世的消息，心裏面有一種刺痛，卻在我腦海裏出見了一個鏡頭，時光回到我們在北京沙漠拍戲的一天，那天天很冷，我們在沙漠裏拍攝了一整個早上，放飯的時候飯盒已都冰冷，打開飯盒突然吹來一陣風沙，便在涼瓜蛋飯上加料，吃進嘴裏一粒一粒沙子的，我臉上呈現了厭惡和憤恨的表情，然後聽見達哥在旁邊笑嘻嘻的說『德偉，食啦』」。

(中時 )