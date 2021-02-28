香港知名喜劇演員吳孟達2月27日在香港病逝，塑造無數經典角色，陪伴了幾代人的青春，讓華人圈影迷陷入悲痛。大陸央媒人民日報發表評論紀念吳孟達，特別強調他的「愛國心」。

人民日報以「愛國者達叔 永遠都是主角」為題，發文表示，儘管演了一輩子配角，但達叔對角色不曾敷衍，「當演員能做就拚命做」，讓人看到了一位戲骨的敬業精神，也感受到了他的藝術追求。

評論說，「在真實生活中，達叔也從不敷衍」，並指出，吳孟達生前留下的最後一條微博寫著「我是中國人」，「令無數網友集體致敬，透過這短短五個字，人們讀懂了他對國家樸素而自然的愛。」

評論又稱，「達叔是中國人，他對祖國的熱愛，代表了香港同胞的主流價值觀」，然而，「就是這種最純粹的愛國情感，居然也能戳中香港一些宵小之徒的痛處。吳孟達辭世後，個別人在香港社交媒體上竟無恥地惡語相向，潑髒水、貼標籤，無所不用其極」。

評論說，這些人越是攻擊愛國者，越反襯出吳孟達心懷大義。吳孟達演了一輩子配角，但論起愛國，他卻一直是主角，「在香港這個舞台，愛國者達叔，和那些熱愛國家的人，永遠都是主角！」

(旺報 )