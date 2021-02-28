台灣鳳梨被中國大陸宣佈禁止出口到大陸，前新北市長朱立倫今天在臉書上感到憂心，這次鳳梨，下次芒果？釋迦？蓮霧？民進黨執政五年了，聲稱要分散市場要走新南向，但是台灣水果出口到大陸的量都是東南亞的數百倍，民進黨的新南向根本就是騙人的大內宣！

朱立倫表示，中國大陸宣布三月起不再進口台灣鳯梨，他當然力挺農民，也很火大對岸的片面改變，大家都在買鳳梨，吃鳳梨，政府要先收購安定鳳梨市場，民間也應該力挺鳳梨農。但真的問題是，這樣的方式能持續多久？更嚴重的問題是，這次是鳳梨，下次會不會是芒果？釋迦？蓮霧？

朱立倫質疑，民進黨執政五年了，聲稱要分散市場要走新南向！五年來的事實卻是去年2020年台灣鳳梨約10％外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍；台灣芒果約2％外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍；台灣釋迦約20％外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的200倍；台灣蓮霧約8％外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的600倍。

朱立倫說，我們願意多吃台灣水果，但這些外銷到中國大陸的農產品轉內銷會讓台灣的水果市場崩盤，果農會更慘，轉其他國家外銷，這麼大的量短期內可以銷到哪裡？等談判完又是何年何日？這五年來農業產銷支援系統建立嗎？一個市場的喪失或產量過剩都無法緊急因應。

朱立倫批評，蔡政府執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，結果台灣經貿對中國大陸的依賴程度有增無減。這些年來說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣！而嚴重的國內農業產銷失調更是經常發生，「蔡政府欠果農一個道歉！更欠台灣人民一個說明！當個負責任的政府，才是真正的挺農民！」

(中時 )