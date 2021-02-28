大陸以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，將從3月1日起禁止鳳梨銷陸，這也是首次大陸因檢疫為由禁止我單一農產品輸陸。對此，前國民黨屏東縣黨部主委的張雅屏想起過往馬政府時代，日本曾禁止台灣芒果輸日，當時政府的處理方式，對照現在民進黨只會抨擊大陸打壓，而不解決問題的態度，感嘆執政的蔡政府只會雙標甩鍋和灑錢而已。

這次大陸禁台灣鳳梨一事，讓張雅屏想起日本曾禁止台灣芒果的過往。據《TVBS》新聞台2015年的報導，當時台灣的愛文芒果因有果蠅問題而不能銷日，為了符合日本的檢疫需求，台灣的芒果都要先經過「蒸熱」殺死蟲卵後，才能外銷日本及其他東亞國家，張雅屏進一步指出，但銷往大陸的芒果不需經此程序。

對此，張雅屏今（28日）在臉書發文指出，現在台灣一成左右的鳳梨銷售至大陸，因為被檢驗出有介殼蟲被禁止，執政黨農政最高主管單位處理的方式是先罵大陸，然後撒錢，目前並沒有看到如何解決介殼蟲害問題，或想辦法協助農民開拓其他通路。

張雅屏更譏諷，那政府是否每年都要編列這樣預算，用人民納稅錢來救農產品的滯銷問題？這只是再次證明，目前的執政黨是甩鍋型、雙標型、撒錢型政權。網友也在po文底下留言表示，「繼續相信民進黨，信民進黨得永生，天國近了」、「事件的發展與政府的反應跟操作，再次讓人民清楚認知，這個無遠觀無執行能力的執政黨，除了內宣甩鍋，前後言行不一脫責很會，真的一無是處」。

(中時新聞網)