〈 the LASAGNA BAR〉的〈青醬時蔬千層麵〉，為一全素的千層麵，所用食包括紅黃甜椒、蘆筍、櫛瓜、菠菜與季節蕈菇，風味與口感好極。（圖／姚舜）

〈青醬時蔬千層麵〉，每一層用不同的蔬食作餡，最外層的麵皮帶著乳香與鹹香，以及微韌的口感，好吃極了。（圖／姚舜）

〈蕈菇雞肉千層麵〉，濃醬是用雞肉和蕈菇炒製，除雞肉與菇蕈外，並另外加了培根丁增益鹹香。（圖／姚舜）

蘑菇、雞肉、培根、風乾番茄，以及帶著起司鹹香並烤到微微焦酥的麵皮，〈青醬時蔬千層麵〉一口咬下非常療癒。（圖／姚舜）

〈 the LASAGNA BAR〉的〈南瓜香腸千層麵〉，肉醬主要是以香腸製作，最外層附了羽衣甘藍和南瓜子增加風味與口感。（圖／姚舜）

〈南瓜香腸千層麵〉用了莫札瑞拉、帕瑪森與煙燻斯卡莫札（Scamorza Affumicata）等3種起司堆疊，風味與口感更富層次。（圖／姚舜）

「Diavola」在義大利文中指的是「魔鬼」，〈 the LASAGNA BAR〉的〈Diavola肉食主義千層〉的主要食材與風味來自3種不同香腸，是帶有辣味的千層麵。（圖／姚舜）

除了5種不同口味義大利千層麵，〈 the LASAGNA BAR〉菜單上並有3款義式肉丸讓人選擇，其中〈鷹嘴豆菠菜丸〉是用植物肉與鷹嘴豆製作的素丸子。（圖／姚舜）

〈茄汁雞肉丸〉是以雞肉胸肉白肉作的肉丸，以番茄醬汁賦味搭著吃，口感不會柴。(圖／姚舜)

除了個人份千層麵，〈 the LASAGNA BAR〉也有可供6人共享的「派對盤」千層麵可讓食客在外送平台訂購。（圖／姚舜）

〈the LASAGNA BAR〉有素千層麵與素肉丸，也有全素的〈松露南瓜湯〉。（圖／姚舜）

煮〈義式蛋花湯〉除了蛋液還會加起司粉，所以又稱「羅馬起司蛋湯」，〈the LASAGNA BAR〉菜單上有供應這種湯品。（圖／姚舜）

〈Minestrone義大利蔬菜湯〉是非常經典義式湯品，〈the LASAGNA BAR〉菜單上的這道湯名前加了「Nonno's」一字，意指食譜配方作法來自Giorgio的「阿公」。（圖／姚舜）

〈the LASAGNA BAR〉可以吃到4種不同口味的義大利gelato冰淇淋，所用的湯匙造型很萌。（圖／姚舜）

〈提拉米蘇〉是義大利最具代表性的甜點之一，〈the LASAGNA BAR〉菜單上沒有缺席。（圖／姚舜）

開在台北市民生社區內的〈 the LASAGNA BAR〉為主攻外帶與外送的義大利千層麵專賣店，所以店面很小，但橘紅色卻很醒目顯眼。（圖／姚舜)

〈a Mano 義舍廚房〉的千層麵非常受客人歡迎，加上市場沒有專賣店，非常了解台灣客口味的義大利籍名廚Giorgio Pappalardo（右一）決定在台北市民生社區內開〈 the LASAGNA BAR〉，專攻義大利千層麵。（圖／姚舜）

義大利「千層麵控」終於有一次可以吃到多種口味餐廳解癮了！由於〈a Mano 義舍廚房〉菜單上的義大利千層麵非常受到客人歡迎，加上市場義大利餐廳雖多，迄今卻沒有一家「義大利千層麵專賣店」，提供多元口味千層麵讓吃貨選擇，在台生活多年的義大利籍名廚Giorgio Pappalardo說，自己有天「一覺醒來」就決定開一家義大利千層麵專賣店，並主攻外帶與外送，這個念頭得到他的太太Emily葉的全力支持，於是，繼〈a Mano 義舍廚房〉之後，他們又在台北市民生社區民生東路五段138巷內開了一家義大利千層麵專賣店〈the LASAGNA BAR〉，趕在228連假前已開始營運，從裝潢到開賣，距Giorgio「發夢」不到一個月時間。

因為一開始打就打定主意「主攻外帶與外賣」，所以開在民生社區健康國小對面巷弄內的〈the LASAGNA BAR〉其實很「迷你」，菜單上主要供應5種口味的義大利千層麵（lasagna）、3種義大利肉丸，以及3款義大利湯，另外也有gelato義大利冰淇淋和提拉米蘇，開賣迄今沒有宣傳，除民生社區附近居民大力捧場，還吸引不少駐台老外專程前往消費呢。

統稱Pasta的義大利麵有很多種型式與口味，以方型麵皮和食材、醬料層層堆疊的千層麵，則有一群擁謢者，在義大利麵食中很「資深」。很多資料指出，千層麵源於13世紀，也有說法指最古老的千層麵是源於14世紀的拿坡里。另外，也有飲食文化工作研究者從羅馬的老食譜中找到蛛絲馬跡，認為義大利千層麵最早可於出現在4世紀，只是當時層層疊疊的不是麵皮，而是比較像薄餅，直到14世紀後才有今日的芻形。

我覺得，與其它義大利麵相比，千層麵具備了幾種其它麵無法取代的特色：1.層層疊疊的立體造型，本身就很惹眼吸睛。2.變化豐富、無所不包，廚師透過麵皮、食材餡料醬汁的各式組合，「變」出千滋百味。3.很溫暖，因為「堆疊」，然後用烤箱焗烤，所以千層麵不只是「厚厚的」，那「暖暖的」溫度，讓人感覺很療癒。4.多數的千層麵製作時都會用到起司，遇熱融化的起司除那「牽絲掛縷」的效果，舖在麵皮外層的帕瑪森起司遇高溫產生焦香與一股微微「扯勁」的口感，也深深吸引食饕吃貨。

或許，也就是因為千層麵具備了「卓爾不群」的特質，所以其它的義大利麵在套餐中多只能扮演「熱前菜」，但千層麵卻可以在套餐中被當成「主菜」，以獨特的色、香、味、形與口感，魅惑食饕與吃貨。

Giorgio Pappalardo在台北餐飲業頗有名氣，他曾是〈Osteria〉義大利餐廳的行政總廚，也在觀光飯店集團當過廚藝總監與顧問，我個人覺得他最厲害的地方是「知道市場缺什麼」，以及「客人想什麼」。都說，「看似愈簡單的東西，其實愈不簡單」，這回Giorgio與太太Emily再開〈the LASAGNA BAR〉，仍費心心思去思考「味道」，尤其是台灣喜歡的味道。

〈the LASAGNA BAR〉的5種千層麵包括：經典肉醬、青醬時蔬、南瓜香腸、蕈菇雞肉，以及肉食主義。3種義式肉丸則有：茄汁經典肉丸、茄汁雞肉丸與鷹嘴豆菠菜丸，3款湯品則是：阿公蔬菜湯、義式蛋花湯與松露南瓜湯。為了讓保持彈Q口感，Giorgio沒用新鮮手作麵皮，而是採用以杜蘭麥粉製作的乾燥方形雞蛋麵皮來製作千層麵，每份有4層麵皮，食材醬汁穿插其間，外層再舖起司並淋醬汁賦味。

洞悉市場需求，〈the LASAGNA BAR〉的義大利千層麵、肉丸與湯，都有「全素」的品項可以選擇。無論是素千層麵或素丸，味道與口感均好極，我認為，即便不吃素的朋友吃了可望「一試成主顧」。此外，除了個人份量，，〈the LASAGNA BAR〉千層麵也有「派對盤」可供6人享用。

〈the LASAGNA BAR〉只有6個座位可內用，所以無法接受訂位，千層麵價位自280元至320元不等，肉丸則每份3顆90元起，湯品一律90元，除到店外帶，亦可在Uber Eats外送平台點餐，但得加運費了。

(工商 )