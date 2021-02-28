〈 the LASAGNA BAR〉的〈青醬時蔬千層麵〉，為一全素的千層麵，所用食包括紅黃甜椒、蘆筍、櫛瓜、菠菜與季節蕈菇，風味與口感好極。（圖／姚舜）
〈 the LASAGNA BAR〉的〈青醬時蔬千層麵〉，為一全素的千層麵，所用食包括紅黃甜椒、蘆筍、櫛瓜、菠菜與季節蕈菇，風味與口感好極。（圖／姚舜）
〈青醬時蔬千層麵〉，每一層用不同的蔬食作餡，最外層的麵皮帶著乳香與鹹香，以及微韌的口感，好吃極了。（圖／姚舜）
〈青醬時蔬千層麵〉，每一層用不同的蔬食作餡，最外層的麵皮帶著乳香與鹹香，以及微韌的口感，好吃極了。（圖／姚舜）
〈蕈菇雞肉千層麵〉，濃醬是用雞肉和蕈菇炒製，除雞肉與菇蕈外，並另外加了培根丁增益鹹香。（圖／姚舜）
〈蕈菇雞肉千層麵〉，濃醬是用雞肉和蕈菇炒製，除雞肉與菇蕈外，並另外加了培根丁增益鹹香。（圖／姚舜）
蘑菇、雞肉、培根、風乾番茄，以及帶著起司鹹香並烤到微微焦酥的麵皮，〈青醬時蔬千層麵〉一口咬下非常療癒。（圖／姚舜）
蘑菇、雞肉、培根、風乾番茄，以及帶著起司鹹香並烤到微微焦酥的麵皮，〈青醬時蔬千層麵〉一口咬下非常療癒。（圖／姚舜）
〈 the LASAGNA BAR〉的〈南瓜香腸千層麵〉，肉醬主要是以香腸製作，最外層附了羽衣甘藍和南瓜子增加風味與口感。（圖／姚舜）
〈 the LASAGNA BAR〉的〈南瓜香腸千層麵〉，肉醬主要是以香腸製作，最外層附了羽衣甘藍和南瓜子增加風味與口感。（圖／姚舜）
〈南瓜香腸千層麵〉用了莫札瑞拉、帕瑪森與煙燻斯卡莫札（Scamorza Affumicata）等3種起司堆疊，風味與口感更富層次。（圖／姚舜）
〈南瓜香腸千層麵〉用了莫札瑞拉、帕瑪森與煙燻斯卡莫札（Scamorza Affumicata）等3種起司堆疊，風味與口感更富層次。（圖／姚舜）
「Diavola」在義大利文中指的是「魔鬼」，〈 the LASAGNA BAR〉的〈Diavola肉食主義千層〉的主要食材與風味來自3種不同香腸，是帶有辣味的千層麵。（圖／姚舜）
「Diavola」在義大利文中指的是「魔鬼」，〈 the LASAGNA BAR〉的〈Diavola肉食主義千層〉的主要食材與風味來自3種不同香腸，是帶有辣味的千層麵。（圖／姚舜）
除了5種不同口味義大利千層麵，〈 the LASAGNA BAR〉菜單上並有3款義式肉丸讓人選擇，其中〈鷹嘴豆菠菜丸〉是用植物肉與鷹嘴豆製作的素丸子。（圖／姚舜）
除了5種不同口味義大利千層麵，〈 the LASAGNA BAR〉菜單上並有3款義式肉丸讓人選擇，其中〈鷹嘴豆菠菜丸〉是用植物肉與鷹嘴豆製作的素丸子。（圖／姚舜）
〈茄汁雞肉丸〉是以雞肉胸肉白肉作的肉丸，以番茄醬汁賦味搭著吃，口感不會柴。(圖／姚舜)
〈茄汁雞肉丸〉是以雞肉胸肉白肉作的肉丸，以番茄醬汁賦味搭著吃，口感不會柴。(圖／姚舜)
除了個人份千層麵，〈 the LASAGNA BAR〉也有可供6人共享的「派對盤」千層麵可讓食客在外送平台訂購。（圖／姚舜）
除了個人份千層麵，〈 the LASAGNA BAR〉也有可供6人共享的「派對盤」千層麵可讓食客在外送平台訂購。（圖／姚舜）
〈the LASAGNA BAR〉有素千層麵與素肉丸，也有全素的〈松露南瓜湯〉。（圖／姚舜）
〈the LASAGNA BAR〉有素千層麵與素肉丸，也有全素的〈松露南瓜湯〉。（圖／姚舜）
煮〈義式蛋花湯〉除了蛋液還會加起司粉，所以又稱「羅馬起司蛋湯」，〈the LASAGNA BAR〉菜單上有供應這種湯品。（圖／姚舜）
煮〈義式蛋花湯〉除了蛋液還會加起司粉，所以又稱「羅馬起司蛋湯」，〈the LASAGNA BAR〉菜單上有供應這種湯品。（圖／姚舜）
〈Minestrone義大利蔬菜湯〉是非常經典義式湯品，〈the LASAGNA BAR〉菜單上的這道湯名前加了「Nonno's」一字，意指食譜配方作法來自Giorgio的「阿公」。（圖／姚舜）
〈Minestrone義大利蔬菜湯〉是非常經典義式湯品，〈the LASAGNA BAR〉菜單上的這道湯名前加了「Nonno's」一字，意指食譜配方作法來自Giorgio的「阿公」。（圖／姚舜）
〈the LASAGNA BAR〉可以吃到4種不同口味的義大利gelato冰淇淋，所用的湯匙造型很萌。（圖／姚舜）
〈the LASAGNA BAR〉可以吃到4種不同口味的義大利gelato冰淇淋，所用的湯匙造型很萌。（圖／姚舜）
〈提拉米蘇〉是義大利最具代表性的甜點之一，〈the LASAGNA BAR〉菜單上沒有缺席。（圖／姚舜）
〈提拉米蘇〉是義大利最具代表性的甜點之一，〈the LASAGNA BAR〉菜單上沒有缺席。（圖／姚舜）
開在台北市民生社區內的〈 the LASAGNA BAR〉為主攻外帶與外送的義大利千層麵專賣店，所以店面很小，但橘紅色卻很醒目顯眼。（圖／姚舜)
開在台北市民生社區內的〈 the LASAGNA BAR〉為主攻外帶與外送的義大利千層麵專賣店，所以店面很小，但橘紅色卻很醒目顯眼。（圖／姚舜)
〈a Mano 義舍廚房〉的千層麵非常受客人歡迎，加上市場沒有專賣店，非常了解台灣客口味的義大利籍名廚Giorgio Pappalardo（右一）決定在台北市民生社區內開〈 the LASAGNA BAR〉，專攻義大利千層麵。（圖／姚舜）
〈a Mano 義舍廚房〉的千層麵非常受客人歡迎，加上市場沒有專賣店，非常了解台灣客口味的義大利籍名廚Giorgio Pappalardo（右一）決定在台北市民生社區內開〈 the LASAGNA BAR〉，專攻義大利千層麵。（圖／姚舜）

義大利「千層麵控」終於有一次可以吃到多種口味餐廳解癮了！由於〈a Mano 義舍廚房〉菜單上的義大利千層麵非常受到客人歡迎，加上市場義大利餐廳雖多，迄今卻沒有一家「義大利千層麵專賣店」，提供多元口味千層麵讓吃貨選擇，在台生活多年的義大利籍名廚Giorgio Pappalardo說，自己有天「一覺醒來」就決定開一家義大利千層麵專賣店，並主攻外帶與外送，這個念頭得到他的太太Emily葉的全力支持，於是，繼〈a Mano 義舍廚房〉之後，他們又在台北市民生社區民生東路五段138巷內開了一家義大利千層麵專賣店〈the LASAGNA BAR〉，趕在228連假前已開始營運，從裝潢到開賣，距Giorgio「發夢」不到一個月時間。

因為一開始打就打定主意「主攻外帶與外賣」，所以開在民生社區健康國小對面巷弄內的〈the LASAGNA BAR〉其實很「迷你」，菜單上主要供應5種口味的義大利千層麵（lasagna）、3種義大利肉丸，以及3款義大利湯，另外也有gelato義大利冰淇淋和提拉米蘇，開賣迄今沒有宣傳，除民生社區附近居民大力捧場，還吸引不少駐台老外專程前往消費呢。

統稱Pasta的義大利麵有很多種型式與口味，以方型麵皮和食材、醬料層層堆疊的千層麵，則有一群擁謢者，在義大利麵食中很「資深」。很多資料指出，千層麵源於13世紀，也有說法指最古老的千層麵是源於14世紀的拿坡里。另外，也有飲食文化工作研究者從羅馬的老食譜中找到蛛絲馬跡，認為義大利千層麵最早可於出現在4世紀，只是當時層層疊疊的不是麵皮，而是比較像薄餅，直到14世紀後才有今日的芻形。

我覺得，與其它義大利麵相比，千層麵具備了幾種其它麵無法取代的特色：1.層層疊疊的立體造型，本身就很惹眼吸睛。2.變化豐富、無所不包，廚師透過麵皮、食材餡料醬汁的各式組合，「變」出千滋百味。3.很溫暖，因為「堆疊」，然後用烤箱焗烤，所以千層麵不只是「厚厚的」，那「暖暖的」溫度，讓人感覺很療癒。4.多數的千層麵製作時都會用到起司，遇熱融化的起司除那「牽絲掛縷」的效果，舖在麵皮外層的帕瑪森起司遇高溫產生焦香與一股微微「扯勁」的口感，也深深吸引食饕吃貨。

或許，也就是因為千層麵具備了「卓爾不群」的特質，所以其它的義大利麵在套餐中多只能扮演「熱前菜」，但千層麵卻可以在套餐中被當成「主菜」，以獨特的色、香、味、形與口感，魅惑食饕與吃貨。

Giorgio Pappalardo在台北餐飲業頗有名氣，他曾是〈Osteria〉義大利餐廳的行政總廚，也在觀光飯店集團當過廚藝總監與顧問，我個人覺得他最厲害的地方是「知道市場缺什麼」，以及「客人想什麼」。都說，「看似愈簡單的東西，其實愈不簡單」，這回Giorgio與太太Emily再開〈the LASAGNA BAR〉，仍費心心思去思考「味道」，尤其是台灣喜歡的味道。

〈the LASAGNA BAR〉的5種千層麵包括：經典肉醬、青醬時蔬、南瓜香腸、蕈菇雞肉，以及肉食主義。3種義式肉丸則有：茄汁經典肉丸、茄汁雞肉丸與鷹嘴豆菠菜丸，3款湯品則是：阿公蔬菜湯、義式蛋花湯與松露南瓜湯。為了讓保持彈Q口感，Giorgio沒用新鮮手作麵皮，而是採用以杜蘭麥粉製作的乾燥方形雞蛋麵皮來製作千層麵，每份有4層麵皮，食材醬汁穿插其間，外層再舖起司並淋醬汁賦味。

洞悉市場需求，〈the LASAGNA BAR〉的義大利千層麵、肉丸與湯，都有「全素」的品項可以選擇。無論是素千層麵或素丸，味道與口感均好極，我認為，即便不吃素的朋友吃了可望「一試成主顧」。此外，除了個人份量，，〈the LASAGNA BAR〉千層麵也有「派對盤」可供6人享用。

〈the LASAGNA BAR〉只有6個座位可內用，所以無法接受訂位，千層麵價位自280元至320元不等，肉丸則每份3顆90元起，湯品一律90元，除到店外帶，亦可在Uber Eats外送平台點餐，但得加運費了。

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(工商 )

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