進到「護國神山」台積電上班成了許多人的夢想，那在台積電打拚20年會多有錢？一名男子表示，自己親戚是個女生，在台積電當助理工程師(助工)20多年，現在人生過爽爽，常常出國玩、開BMW，最近還買了第2棟房子，難道年薪已經至少有200萬了？

一名網友日前在論壇《Dcard》表示，自己的親戚中字輩學士、清大碩士畢業進去台積電當助工已經20多年，現在常常看她出國玩、開BMW，最近還買1500萬的房子，加上以前買的一棟800萬房子，人生已經買2棟房子，這樣算下來，親戚的年薪是不是已經達到200萬元左右了。

對此，網友指出，台積電助工的年薪應該不會有200萬元這麼多，但她在台積電待了20年，分到的股票肯定不少，「沒有200，但是待20多年的一定有分到好幾張股票，她很有錢別懷疑…」、「當初有買台積的股票到現在，應該年薪多少都不是問題」、「20多年的喔，那有錢是肯定的，以前是分股票的」、「20年前股票分到發財吧」。

同時也有業內人士透露台積電助工的真實薪資，「正常助工剛進去是年薪60萬元，靠加班、每年調薪，第二年大概80萬元上下，還是要看底薪」、「助工年薪破百萬我相信，破兩百萬不可能啦」、「又不是工程師，而且工程師還要幹個5到10年才有破兩百萬的可能」。

(中時新聞網)