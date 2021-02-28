大陸宣布禁止台灣鳳梨進口，定居台南的Mr拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男今天親自到關廟，認購1000公斤鳳梨，他說，後續將推出「吃1碗拉麵送1顆鳳梨」的311感恩活動，用行動挺農民；立委郭國文說，微風集團昨晚也主動來電聯繫，願以國內超市與外銷日本通路，一起推銷台灣鳳梨。

野崎孝男說，希望透過具體行動幫助台灣農民，他總共買1000公斤鳳梨，請客人品嘗鳳梨。野崎孝男表示，該店連續9年來，固定在311前後，於其旗下所屬拉麵店舉辦感恩活動，感謝台灣人對日本311地震的幫助，這次結合鳳梨，預計推出在台灣各分店只要顧客點一碗拉麵就送一顆鳳梨，一來持續歷年來對台灣愛心的感恩，二來也可以幫助台灣鳳梨農民。

野崎孝男今天親自到關廟買鳳梨。（曹婷婷攝）

郭國文也與林志展議員也加碼跟野崎孝男一起認購，湊成總數為3110公斤的鳳梨，除了感謝日本311地震後的台日情誼，也讓鳳梨有更多樣的銷路。此外，郭國文也說，微風集團廖鎮漢董事長致電表示，將透過其國內超市系統與對日外銷通路，來促銷台灣鳳梨，另，日本裕毛屋也表示，只要台灣鳳梨檢疫符合日本標準，也將購買100貨櫃輸至日本。

(中時 )