緬甸駐聯合國大使覺莫敦因敦促各國動用「任何必要手段」翻轉2月1日的政變，而遭軍政府撤職，他今天矢言奮戰到底。

覺莫敦（Kyaw Moe Tun）告訴路透社：「我決定奮戰到底。」

緬甸國家電視台今天宣布，覺莫敦是因背叛國家而遭撤職。但聯合國一位不具名官員今天表示，聯合國並未正式認可軍政府為緬甸新政府，也未接獲任何正式的變更通知，因此覺莫敦目前仍是緬甸駐聯合國大使。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我們並未接到有關緬甸駐紐約聯合國代表改變的通知。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）昨天警告193個會員國組成的聯合國安理會，全球各國都不應該承認緬甸軍政府為合法政權。

緬甸軍政府若想藉由派任新聯合國大使尋求國際認可，也許會在聯合國掀起爭論，最終以聯合國大會表決收場。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)