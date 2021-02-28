北部易塞路段時段。（高公局提供）

今天是228連假第2日，高公局預估今天交通量為110百萬車公里。根據即時路況顯示，上午10時許，北部路段已湧入車潮，北部除國5順暢外，包括國3南下烏日-霧峰，國1南下湖口服務區-竹北、國1南下內湖-東湖均不到40公里，其中，湖口路段速度低於20公里。

高公局預判，今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等，建議南向下午出發，北向上午出發。0-5時平均交通量為4.4百萬車公里，是平日的1.3倍，截至上午7時，交通量為8.3百萬車公里。

中部易塞路段及時段。（高公局提供）

中部易塞路段時段。（高公局提供）

南部易塞路段及時段。（高公局提供）

南部易塞路段時段。（高公局提供）

今日疏導措施，包括：0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

省道路況，公路總局預估，今日國內各大風景區及鄰近遊樂區路段會有局部壅塞情形，包含 ：台2線關渡-淡水、台2線萬里-大武崙、台2線福隆-瑞濱、台3線、台7線大溪-慈湖、台3線大湖、台9線礁溪、台9線蘇花路廊、台9線麻里巴橋、台61線鳳鼻、台14甲線霧社-清境農場、台18線中埔交流道、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁、台65線接國3土城交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟交流道等。

至於連假首日國道路況，高公局表示，昨日全日交通量為112.8百萬車公里，為平日 的1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為平日的1.2倍，昨日除國5南向石碇至頭城路段於23時逐漸紓解外，其餘路段於20時後大致順暢。省道則是台66線平鎮及台74線霧峰、新竹縣台1線及台61線等主要聯絡道南向車多壅塞。

(中時 )