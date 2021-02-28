高雄市政府致力推動5G發展，除了在去年陸續成立「5G AIoT國際大聯盟」、「5G智慧城平台」外，更積極爭取於亞洲新灣區，打造「5G AIoT創新園區」，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和各部會首長，28日親自南下高雄力挺。高雄市長陳其邁並宣布許多優惠和補助方案，要吸引廠商落地。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌28日上午南下高雄，聽取經濟部、高市府簡報亞灣區5G AIoT創新園區計畫，會後，由高雄市長陳其邁親自引導，自高雄市立圖書館總館頂樓，俯瞰亞灣區整體規劃。

此次的高雄亞灣之行，除了蔡英文總統、行政院長蘇貞昌之外，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、交通部長林佳龍、文化部長李永得、通傳會主委陳耀祥等中央部會首長也都出席支持。

高雄市長陳其邁向蔡總統表達，目前國內外各廠商已經向高市府表達進駐需求強勁，現有空間不足，盼高雄軟體園區第二期應加速開發。

陳其邁簡報指出，從2016年的5加2產業，到去年提出的6大核心戰略產業，奠定台灣整體經濟發展長遠的正確戰略方向，行政院蘇院長跟所屬團隊，在最短的時間整合各部會的資源、重視南部產業發展，中央政府總共將於5年投入110億元，在高雄打造5G AIoT創新園區。

他強調，投資台灣、投資高雄絕對是現階段最正確的選擇，他承諾，「將用台灣尾拚到台灣頭的精神，打造全台最好、最佳的5G AIoT創新園區。」

陳其邁表示，未來創新園區不僅在智慧化專頻專網的領域建構，提供不管在概念、服務、商業模式的驗證，都是全台灣最完整的場域。他也當場宣布，凡符合策略產業與規模的5G AIoT創新園區業者，高市府將提供設備投資逾4億元以上業者，零利率的融資利息補貼。

指定場域在租金上，也提供「006688」優惠方案，也就是前兩年免租金、第三四年租金六折、第五六年八折優惠，房屋稅也提供五年兩百萬的補貼，勞工薪資部分，也將補貼新聘員工最高25％薪資、最多200人的補助，延攬更多北漂青年及優秀人才來高雄圓夢。

(工商 )