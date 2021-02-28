Boss man loves it 🙌 pic.twitter.com/ToSZDcgFFo — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 28, 2021

原本杜蘭特就因養傷要到下半季才會上場，厄文又在賽前突然宣布右肩受傷缺席，籃網三巨頭頓時僅剩「大鬍子」哈登獨挑大樑，儘管他拿29分、7籃板及6助攻，仍然無法改變籃網98比115慘遭作客的獨行俠修理，籃網8連勝宣告終止。

儘管少了厄文、杜蘭特兩人助陣，哈登卻在上半場火力全開，投15中8，含三分球投9中4，半場就拿25分、7籃板及3助攻，不過東契奇表現也不遑多讓，半場貢獻19分、6助攻與3籃板，也幫獨行俠打完上半場，取得68比64領先。

來到下半場，獨行俠刻意嚴防哈登進攻，也讓籃網整個進攻效率大幅降低，獨行俠逐漸擴大領先優勢，甚至來到末節領先到20分以上，籃網總教練納許也很乾脆換上替補打垃圾時間，哈登下半場投6中1、僅拿4分，確實遭到對方封鎖。

獨行俠得以輕取地主籃網的頭號功臣，還是明星主控東契奇，他拿27分、7助攻與6籃板，先前因為背傷缺席3場的「波神」波爾金吉斯，傷癒復出拿下18分，布朗森14分；籃網除了哈登，只有傑夫格林與布魯斯布朗各有12分，其他球員得分都沒上雙。

(中時 )