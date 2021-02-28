我們常以星座來推測一個人的性格，不過有些人總覺得自己的個性和星座不太符合，從星座命盤來看，或許是性格中被其他星座的特質影響。星座專家安格斯成立的「占星之門」網站分享了「星座命盤免費查詢與分析」功能，能測出個性中的十二星座比例，許多人測驗後表示「很準」而紛紛截圖分享，造成FB、IG一波洗版熱潮。

許多人近日打開FB、IG都被「十二星座比例圖」洗版，若想要測出自己星座命盤的十二星座比例，需要知道自己的出生時間。第一步輸入出生日期、時間，第二步輸入出生地點，接著可彈性選擇是否要顯示小行星、次要相位、出生資訊等，就可以按下「送出查詢」。

輸入出生時間、地點，即可查詢自己的星座命盤。（圖／翻攝自占星之門）

星座命盤查詢結果可看到自己的星盤，包含了星位、宮位、相位、上升、運勢、統計等資訊，讓大家瘋傳的就是「統計」中的十二星座比例，星盤中顯示許多顆星，從這個比例圖便可看出哪些星座最能代表自己的個性。

星座命盤中的「十二星座比例圖」近日在FB、IG造成洗版。（圖／翻攝自占星之門）

占星之門創辦人安格斯分享，一個人的性格不太可能只有被一個星座所決定，「像大家常討論的太陽星座，其實只是性格中的一部分」，每個人的性格可能會受到好幾個星座影響，安格斯進一步說明，「占星之門星座命盤中的星座比例，是採用了太陽、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星、命主星、上升星座、南交點等星體，透過不同加權分數去計算得到。」如果測出後覺得數據與自己的性格不太符合，建議重新確認出生資訊，除了日期以外還要輸入準確的時間，才能得到正確的比例圖。

(中時新聞網)