袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年驚爆在上海腦溢血昏迷，昏迷指數從3進步到6、7，目前仍專心養病，與前妻陸元琪育有的一對兒女由女方一肩扛起，未料女兒卻在學校被導師欺負，讓陸元琪難過的說：「到底是為了什麼要這樣對待…我們做錯了什麼？」

陸元琪27日透過臉書陳述半年前孩子開學時，即便當時經濟壓力比現在大很多，考量到體育課需要運動鞋，還是硬著頭皮買給女兒，由於女兒在校被霸凌，她前往學校去除學籍時，得知班導師下令叫同學把女兒的鞋丟進垃圾桶，由於同學不忍心，偷偷將鞋子撿回來還給女兒，但導師的作法頗令陸元琪心寒，「我的還債速度很慢，因為我還要養家養孩子，這雙鞋是用錢買的，我真的不懂，為什麼要丟了...整個晚上我都在想，到底是為了什麼要這樣對待...我們做錯了什麼...」。

陸元琪對學校感到失望，又因女兒在校期間遇到霸凌，自虧可能八字不合，決定到校把學籍去除，「我把問題都歸咎在我自己跟孩子身上，要求自己比要求別人來的有效，計較別人不如計較自己，計較自己有沒有比昨天更健康更進步，這才重要！」

許多網友看到陸元琪的女兒被老師這樣對待，不禁感嘆：「很顯然，那個老師不尊重妳，也輕視你跟孩子」、「現在的校園問題是～有問題的老師比有問題的學生還要多」也有人提出不同看法：「不曉得家長有沒有主動表示過要求學校把孩子留在學校東西收拾歸還？」陸元琪自責的回覆：「也是！是我的問題...我實在忙到無法顧全所有細節，我根本不知道孩子的球鞋在學校，我是不是該放下一些工作的時間專心的當全職母親了....我孩子也有錯，怎麼這麼不珍惜自己的東西，放在學校也不請我幫她領回....」。

(中時新聞網)