The proper way to pronounce Tzu-Wei Lin #MNTwins pic.twitter.com/06oLOexn1i — Dustin Morse (@morsecode) February 25, 2021

新球季林子偉將效力於雙城，球隊公關為了讓雙城球迷更加認識這些新來的球員，讓每人都拍攝自我介紹影片，告訴球迷自己的名字該怎麼發音，林子偉在影片中說，「My name is Tzu-Wei Lin,Tzu-Wei Lin。」

雙城隊公關摩斯（Dustin Morse）在個人推特上貼出幾名新加入雙城的球員，讓他們自己介紹自己的名字怎麼念，其中林子偉是唯一的亞洲面孔，球迷也很好奇中文的英譯名字該怎麼發音，於是林子偉就親自念了兩遍。

這篇貼文獲得不錯的迴響，有球迷在底下留言，「很棒的企劃，球迷能讓外籍球員更多像家的感覺。」有球迷說這名字不難念，聽起來像「Jue Way Lynn」，也有一些人認為簽下林子偉是不錯的補強。

林子偉在新球季要爭取工具人機會，不過日前雙城剛簽下35歲的超級工具人羅麥（Andrew Romine），並邀請他參加正在進行的大聯盟春訓，由於屬性相同，林子偉的處境也更競爭了。

(中時 )