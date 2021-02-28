現代人不只吃得好，也要吃得養生，究竟哪些食物才是健康食材一直以來都備受關注，有300位名醫共同票選出10大健康食材，結果包括酪梨、蘋果、豆腐、鯖魚等都榜上有名，不過名醫心目中的第1名健康食材，竟然是許多台灣人不敢吃的納豆，答案讓眾人意外。

日本TBS電視健康節目近日邀請300位名醫，選出心目中最健康的食材，經過票選10大健康食物出爐，結果最令人意外的是，優格打敗酪梨、蘋果，是健康食材第3名，而納豆又打敗鯖魚、青花菜，榮登第一。

【第10名】蘋果

日本呼吸器專業醫師、醫學博士大谷義夫指出，蘋果含有多酚等豐富的抗氧化物質，能幫助抑制、改善肺部及支氣管發炎問題，還可以幫助減緩血管老化、降血壓、膽固醇、整腸、改善排便及飯後血糖迅速上升等問題。

【第9名】泡菜

日本醫學博士白澤卓二表示，1公克的泡菜約含有1億個乳酸菌，而且泡菜中的植物性乳酸菌，比動物性乳酸菌更能避免被胃酸破壞，可順利抵達腸道，能幫助整腸、增加腸內益菌，減緩腸道老化。

【第8名】酪梨

日本整形外科醫師中嶋隆行表示，酪梨是被金氏世界紀錄認證最有營養的水果，其中的「大豆非皂化物」有助抑制發炎、修復軟骨，因此可預防、改善退化性關節炎、減少膝蓋疼痛。此外，酪梨也富含抗氧化物質，有助於肝臟運作，促進腸道蠕動、排毒。

【第7名】番茄

日本秋津醫院院長、血管專家秋津壽男表示，番茄中的茄紅素能減緩血管老化、增加好膽固醇、減少壞膽固醇，可延緩動脈硬化，有研究指出，1個月內每天攝取茄紅素，能讓體內的好膽固醇增加約15％。

【第6名】青花菜

日本AGA Hair Clinic院長水島豪太表示，青花菜，尤其是青花菜苗含有豐富的蘿蔔硫素，具有很好的抗氧化效果，能改善血液循環。青花菜也是十字花科中最有名的蔬菜之一，可修復細胞、對抗自由基，抑制腫瘤形成，並富含膳食纖維、維生素C、β胡蘿蔔素和礦物質鉀等營養素。

【第5名】醋

日本「醋博士」、東京農業大學名譽教授小泉幸道指出，醋酸能促進血液流動、降血壓。日本醫學博士栗原毅也表示，醋酸能幫助腸道蠕動、刺激腸壁、整腸防便祕、減少腸內壞菌，還可提高新陳代謝、幫助分解體內脂肪及糖分，還能抑制內臟脂肪堆積，有助於預防代謝症候群及高脂血。

【第4名】豆腐

豆腐富含大豆異黃酮、蛋白質、鐵、鈣，又不含膽固醇，不但可改善血壓，還可減少更年期症狀，日本醫療法人財團神戶海星醫院衛教資訊也指出，將豆腐凍結熟成後，再進行乾燥處理的凍豆腐，鈣質是一般豆腐的5倍、鐵質更高達7倍。

【第3名】優格

日本女子營養大學教授三浦理代表示，優格中豐富的雙歧桿菌、乳酸菌，不但具備良好的整腸作用，幫助預防便祕，還可能幫助腸道更順暢吸收營養。此外也有研究指出，部分菌種製成的優格可幫助降低內臟脂肪，達到減肥效果。

【第2名】鯖魚

鯖魚富含Omega3不飽和脂肪酸，還有大量的維生素與礦物質，維生素D、B2、鋅、鐵質、牛磺酸、DHA、EPA等等，日本横須賀TOWER診所内科醫師平田文彦表示，鯖魚中的EPA、DHA有清血及抗氧化功能，還可控制血壓。

【第1名】納豆

納豆中的黏稠成分「納豆激酶」，能幫助溶解血栓，使血液流動更順暢，達到預防腦梗塞、心肌梗塞的效果。納豆在300名醫師得到52票之多，綜合多名醫師指出，納豆可幫助改善腸內環境，預防心肌梗塞、腦梗塞、動脈硬化及第2型糖尿病，此外還可防癌，預防失智及骨質疏鬆。

世界5大好食 泡菜.納豆.優酪乳上榜

(中時新聞網)