228事件74周年中樞紀念儀式在高雄，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁均出席。此次活動為蔡英文任內首次南下參加228紀念活動，現場也頒發「回復名譽」證書給3名受難家屬，也到228和平公園親自獻花致意。

228事件中樞紀念儀式往年多在台北市228和平紀念公園舉辦，今年移師當年發生228事件的重要地、高雄市立歷史博物館前廣場舉辦，主題為「烏暗會過、天嘛會光、愛佮希望、久久長長」，228受難者家屬由王文宏代表致詞。

蔡英文到228和平公園親自獻花致意。（袁庭堯攝）

蔡英文頒發「回復名譽」證書給3名受難家屬。（袁庭堯攝）

民歌手謝銘祐現場獻唱。（袁庭堯攝）

蔡英文表示，史博館門口牆上的補丁，就是當年228留下的印記，不能忘記。隨後頒發「回復名譽」證書給3名受難家屬，也步行至229紀念公園，親自獻花致意。

「歷史可以原諒，但不能忘記。」陳其邁表示，在高雄中學唸書的期間，印象最深的就是紅樓上的彈孔。紀念儀式選擇高雄舉辦，彰顯人權國家對平反歷史、人權的重要意義。

(中時 )