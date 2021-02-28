企業16年甲級男女排球聯賽27日於台灣大學體育館進行挑戰賽4強戰，台中長力雖以0比3不敵雲林MIZUNO，無緣搶下挑戰賽冠軍戰門票，卻以例行賽第2作收，台中市府運動局長李昱叡昨也到場為長力隊加油，感謝球員為大家帶來精彩賽事，更肯定教練與球員的優秀表現，。

運動局指出，台中長力在這次企排聯賽例行賽以積分46分、15勝9敗取得例行賽第2名，且在季後挑戰賽與例行賽第3名雲林MIZUNO角逐挑戰賽冠軍戰門票，最終雖由雲林MIZUNO勝出，但台中長力球員們展現精湛技巧，比賽精彩絕倫，最終在例行賽排名第2。

運動局表示，市府去年起支持長力男排隊參賽及訓練，正式冠名為台中長力，今年初台中主場賽結合長力主題日，吸引逾3500名球迷齊聚台中，市長盧秀燕更到場為球隊加油，增加排球曝光度。長力往年在企排聯賽表現亮眼，如今除原本長力粉絲外，也吸引不少台中在地球迷支持。

運動局表示，盧市長上任後大力推展體育，運動局也持續與台中市體育總會排球委員會合作辦理賽事及組訓計畫等，重點團隊也逐步透過運動科學檢測與訓練，強化運動員體能發展，培養許多優秀隊伍，例如108年全國運動會室內排球賽，台中獲得男子組第2、女子組第3佳績；豐原高商男排去年在高中排球甲級聯賽創造7連霸、東山高中女排也曾拿過3連霸。

(中視)