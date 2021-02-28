2名互不認識的老翁到高雄市立鳳山醫院看診，領藥時為了先來後到問題發生爭吵，甚至爆發全武行，其中1名李男（60歲）一怒下狠推了師男（70歲）一把，竟害他跌倒頭部重創，一度被判定為「植物人」。該案歷審多年，最高院認定傷人的李男沒有悔意，依《傷害致重傷罪》判刑3年6月定讞。

根據判決，該案發生於2014年2月，李男、師男在鳳山醫院領藥時起口角，李男一火大從師男身後推他，害他不僅往前撲倒還滾落樓梯，當場頭部受傷，但師男當時仍有意識，站起來繼續要理論，期間有另位民眾看到，曾試圖勸架、拉開2人。

未料吵沒多久，師男突然昏了過去、向後摔倒，後腦重重撞在地上，旁人趕緊找醫護來急救。師男因顱內出血，傷勢快速惡化，雖緊急動刀取出血塊，仍變成植物人，其家屬怒告李男，但李男自認也有腦震盪、挫傷等，不甘示弱也反控傷害。

庭審時，法官多次勘驗現場監視器畫面，但因影像太差，無法找出勸架民眾來當證人，此外，因鏡頭角度問題，師男摔倒瞬間畫面不清楚，導致該案纏訟7年、且歷經2次更審。李男於二審遭判刑後，曾上訴主張自己「情堪憫恕」，但最高院並未採納，日前駁回其訴，判刑3年6月定讞。

而一度成為植物人的師男，經長期復健治療後，意識竟奇蹟恢復，即便如此，他的認知功能仍嚴重受損，法院裁定他挨李男反告一案，為「能到庭以前，停止審判」。

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(中時新聞網)