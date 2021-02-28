韓星呂珍九繼《德魯納酒店》後回歸小螢幕，在懸疑驚悚韓劇《怪物》與申河均共同擔綱主角，2人飾演的菁英警察，被發配到位置偏遠的萬陽派出所，調查20年前尚未破案的連續殺人案件，如今卻再度出現相同手法殺人案，他們為抓住連續殺人魔將打破法律與原則。該劇故事緊湊燒腦首播開出全韓國4.451％亮眼收視率，是電視台JTBC歷代最高首播收視率第5位，僅次於《夫婦的世界》、《梨泰院CLASS》等夯劇。

《怪物》也找來不少知名演員客串演出，除有在《德魯納酒店》、《Sweet Home》裡有亮眼表現的李到晛特別客串，飾演申河均角色年輕時期；近來憑《哲仁王后》裡「崔尚宮」一角廣受觀眾喜愛的車清華、《女神降臨》中飾演女主角閨蜜「崔秀雅」的姜旻兒， 2人都在劇中客串演出連續殺人案的受害者，她們都遭殺人魔殘忍割斷10隻指頭後殺害，其中車清華更被埋在土裡棄屍，恐怖劇情讓人看得冷汗直流。

呂珍九在劇中飾演不苟言笑、冷漠又難搞的警察韓株元，私下個性完全是180度大反轉，在幕後花絮中，導演只要一喊卡，他就會露出陽光笑容，和劇中形象判若兩人。有一場戲，他需滾入泥濘地，抱住村民爺爺不停掙扎的雙腳，他敬業完成拍攝不喊苦，全身都沾滿又黑又髒的污泥，導演喊卡後，他又立刻拿拖鞋遞到前輩演員腳邊，十分貼心。不過呂珍九也有出糗的時候，有次在拍攝嚴肅對峙戲時，他不小心把地方方言講入台詞中，被導演當場笑虧：「你已經變成萬陽人囉，不是首爾人了嗎？」讓現場一陣大爆笑。

談到電視劇看點，呂珍九認為是「心理戰」，他說：「從第一集開始就展開令人窒息的心理戰，觀看時會不知不覺地身陷其中，各個人物有什麼樣的秘密、真相是什麼，會讓人想跟著一起推理。」申河均則表示：「《怪物》細膩建立每個角色的獨特人格，越看會越好奇下一集劇情。」他也賣關子說，他飾演的角色「李東植」，看似滿懷傷痛只能發瘋，但背後其實隱藏不少故事。該劇每週六、日在friDay影音上線。

(中時 )