二二八事件滿74周年，賴清德副總統今天出席義光教會舉行的追思禮拜表示，蔡英文就任後更積極推動轉型正義，希望對過去深層的反省、檢討，讓台灣可以人權立國。並呼籲繼續深化民主，不要走回過去威權的道路。

今天也是林宅血案41周年，義光教會舉行「二二八事件暨林家祖孫受難2021年追思活動」，不過前民進黨前主席林義雄今天前往遇害的林家祖孫墓園進行追思，並未出席教會的追思活動。

義光教會在活動中安排吟唱「My Bonnie」 ，這是當年遇害的林義雄雙胞胎女兒林亮均、林亭均小時候最愛唱的歌曲，賴清德戴著口罩坐在台下，也跟著螢幕輕聲的跟著唱。

賴清德致詞時表示，他代表總統蔡英文來到義光教會追思，二二八事件是二戰後台灣最悲慘的事件，一個世代的菁英因此消失，很多人因此避居海外，很多人不敢講、也不敢追求台灣人的天光。

直到李勝雄等人在台南市舉辦第一場要求政府平反228的遊行，台灣社會才從此一棒接著一棒，終於使獨裁時代走入歷史，讓台灣人共同迎接民主時代。他列舉歷代政府對平反二二八事件的努力，包括認錯、道歉、立碑、賠償等等。

賴清德也強調，蔡英文就任後積極推動轉型正義，他在擔任行政院長任內也通過促轉條例、政治檔案法，讓受到不當審判的人能夠恢復名譽；並且成立國家人權紀念館、國家人權委員會，希望對過去深層反省、檢討，讓台灣可以人權立國。

義光教會原址為林義雄的住宅，1980年2月28日，林義雄正因美麗島事件被關在景美軍事看守所，當天開審判庭，林太太方素敏女士前往旁聽。中午時分，林先生60歲的母親及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均離奇慘死於此，9歲的長女奐重傷，該處於1982年4月11日復活節成立「義光教會」。

賴清德說，義光教會對於林宅血案追思的方式，或許可以成為學習的典範，在林宅祖孫受難的地方建立起義光教會，繼續傳播愛。他也呼籲團結，繼續深化民主，不要走回過去威權的道路。

(中時 )