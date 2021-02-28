美國前總統川普即將在28日為共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）發表演說，預料他將在演說中猛烈抨擊拜登的移民政策，對此，白宮回應稱「絕對不會關心川普說了什麼」，一句話道盡對川普的不屑。

美國前總統川普即將在28日共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）上發表演說，預料將攻擊拜登的移民政策。

美國共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）目前在佛州奧蘭多舉行會議，川普預計在28日最後一天議程中發表演說，這是他卸任美國總統職位後，首度公開亮相，消息人士先前透露，川普可能在演說中暗示投入2024總統大選，也可能利用南部邊界湧入大量移民來攻擊拜登的移民政策。

針對川普「大砲」即將重出江湖，白宮已經打定主意將忽視這場演說。路透社報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨日表示，「我們的焦點絕對不是川普總統說了什麼」，「我們在因應移民問題時，也不會將川普前總統或他的任何顧問當作我們的榜樣。」

民主黨前策士蘇拉姆（Robert Shrum）表示，拜登遵循一條傳統政治規則，就是「永遠不要捲進火車事故」。

他也不客氣指出，「為何一個民調支持率達60%的人要跟一個支持率只有33%的人對抗？」，「這一點也不合理。」蓋洛普民調（Gallup Poll）顯示，拜登自1月20日上任以來，支持率就穩定維持在55%以上，即便他力推的1.9兆美元新冠紓困方案很燒錢，民眾對這項紓困案的支持率甚至更高。

民主黨策士艾曼道夫（Steve Elmendorf）也指出，拜登團隊的最大優點在於專注在未來，「他所做的事完全就是他必須做的事－新冠和經濟。」

他說共和黨人正在為了川普進行內鬥，「我們應該遠離，讓他們自己鬥。」

(中時新聞網)