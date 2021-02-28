近千輛汽機車抗議北宜區間測速 公總擬6月部分路段提高速限

近千輛汽機車抗議北宜區間測速 公總擬6月部分路段提高速限

台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等單位於今（28日）發起「北宜區間乖寶寶」活動，抗議北宜公路速限每小時40公里，活動經由臉書等社群號召，吸引近千輛汽機車響應，對此，公路總局指出，預計6月底部分路段會提高速限，仍需進一步實際到場會勘。

主辦單位指出，政府莫以「安全」為名，對所有車輛行監控之實，侵犯隱私、戕害自由，不符比例原則更違反憲法；再者，交通事故肇因繁多，交通道路設計不良往往才是核心問題，北宜公路全線速限訂定為40公里，實為擾民之舉。

台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等單位於今（28日）發起「北宜區間乖寶寶」活動，抗議北宜公路速限每小時40公里，活動經由臉書等社群號召，吸引近千輛汽機車響應。（翻攝畫面）

主辦單位也說，除了在地人出入交通深感不便，區間測速對外地遊客及用路駕駛在壓力極大下，已影響大眾用路意願更會直接影響店家生意，且國道5號每逢假日必塞車，北宜公路更是重要的替代道路，倘若北宜變得寸步難行，未來車流往哪去？

公路總局交通管理及控制中心主任江堅銘表示，北宜公路從14公里至57公里、新北市山區路段範圍，43公里內有99處轉彎半徑小於75公尺，平均不到500公尺就會有1處彎道，為避免駕駛人車速忽快忽慢，才會統一定速限時速40公里。

另外，公路總局有檢核出13個路段有希望提高速限，3月底會確認，4月起會逐一現場會勘，若長期日照不足、容易潮濕打滑、坡度起伏大，都容易造成危險，預計在6月底會確認那些路段可以提高速限。

江堅銘強調，會盡量挑選路段較長的距離，例如500公尺至1公里的距離提高速限，不會在很短的距離內提高速限，避免干擾駕駛人。

(中時 )