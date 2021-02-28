三年一科的台南新化區大目降十八嬈傳統民俗活動，今年因疫情關係取消遶境，改大目降廣場躦轎腳祈運納百福活動，28日上午台南市長黃偉哲也到場躦轎腳祈運，並祈求台灣國泰民安、風調雨順、百姓健康平安。
黃偉哲表示，雖然受疫情影響不能辦遶境，但山不轉路轉，躦神轎也是很好的活動，俗話說凡事「要人也要神」，他在躦轎腳時也默念助市運昌榮、百姓健康。黃偉哲祈福後也在現場發送牛年紅包袋，民眾爭相索取。
新化區長吳金喜表示，本科大目降十八嬈民俗活動受到新冠肺炎疫情影響縮小規模舉辦，取消動態的遶境及藝陣表演，於2月27、28日、3月1日於大目降廣場舉辦靜態躦神轎腳祈福活動，現場另設有功德箱讓民眾捐獻香油錢，專款專用，以支付本次活動費用，剩餘款捐贈區公所做為社會福利救助基金。
主辦單位朝天宮主委許滄淵表示，躦轎腳祈運活動請出新化境內朝天宮、武安宮、上帝廟、天壇護安宮、太子宮、觀音亭、清水寺、保生大帝廟等8廟，於大目降廣場搭設八卦改運祈福台，上置各廟神轎，2月27至28日、3月1日，每日上午8時至下午9時，整點由紅頭法師帶領信眾躦神轎腳祈福改運。
不少當地民眾對遶境活動取消感到十分可惜，但也紛紛前往躦轎腳祈運，還有民眾包車從外縣市來躦轎腳，並與神尊花燈合影。許滄淵說，一次可以躦8座神轎難得，而且民眾的香油錢也可以助公益，3月1日活動結束後，神尊移駕回宮時將在老街遶境祈福。
(中時 )
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