韓團「神話」成員Eric（文晸赫）與高媛熙主演的韓劇《怪咖！文主廚》以純樸小鄉村為背景，描述80年傳統老店的獨生子兼明星主廚文承模（文晸赫 飾），在全球巡迴經營韓式料理快閃店，因突如其來的意外而來到西河村，和頂尖時尚設計師柳宥珍（高媛熙 飾）的人生糾葛，一段療癒人心的浪漫愛情故事就此展開。

高媛熙飾演的知名設計師，以「Bella」這個名字行走業界，2人在澳洲相遇，Eric在電話中談論料理方式，行李箱突然掉出刀具，高媛熙以為他是壞人，竟報警逮捕他，沒想到高媛熙卻突然昏倒，Eric煮了綠豆粥讓她食慾大開，平時只喝高機能飲品的她，厭食症不藥而癒。回到韓國後，因為一場車禍摔跌落山谷，一副喪屍樣流落鄉村，冤家再次相遇，高媛熙不僅失憶，連人生都被偷走，還成了愛闖禍的「怪咖」。

高媛熙出車禍流落鄉村超狼狽。（東森提供）

Eric廚藝精湛，曾被網友封為「料性男」，睽違4年重返小螢幕，飾演一位態度嚴苛但內心溫暖的主廚，可說是本色演出。導演透露劇中的料理幾乎都是由他親手製作，Eric謙虛說平時就喜歡下廚，但為了拍攝的速度流暢感，會省略些小細節，但每次端出的料理，高媛熙都捧場說好吃，還盛讚「前輩切菜的刀工高速俐落，第一次看到真的是非常驚訝」。

Eric在2017年與羅惠美結婚後，便減少戲劇拍攝工作，專心陪伴愛妻，上節目時還不忘曬恩愛，Eric早年在綜藝節目說過想生2男2女，雖然目前仍享受2人世界，戲裡他卻成了7歲女孩的「爸爸」，小童星高道研提著行李上門認親，他雖極力否認卻被老爸怒斥：「怎麼可以隨便拋家棄子」，母親更幫腔：「你媽我可是很開放的」，逗趣又可愛的互動，讓粉絲看了笑翻。該劇3月2日晚間11點將在東森戲劇台首播。

(中時 )