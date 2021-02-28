65歲秦先生是一名素食主義者，經常食用火龍果與甜菜根。四個月前發現開始解深紅色大便及水便的情形，原以為是食物染色不以為意，但症狀持續數月。因此到北市聯醫消化內科就診，在醫師診療後，建議安排大腸鏡檢查。檢查竟發現在上段直腸處有一個將近四公分的潰瘍性腫瘤。電腦斷層及核磁共振影像發現一個4.1公分腫瘤位於乙狀結腸及直腸交接處，並發現有淋巴轉移，後續經病理切片，確診為直腸癌第三期。

臺北市立聯合醫院中興院區放射腫瘤科主治醫師洪文欣表示，為了使腫瘤縮小，增加疾病控制率及提高後續手術肛門保留機會，病患同意先進行同步放射治療合併化學治療。療程包括放射治療為每周五次，為期28次，總劑量為50.4葛雷的療程。同時接受截瘤達錠劑（Xeloda，學名Capecitabine），為口服抗癌化學治療。

洪文欣說，病患順利完成整個療程，在放療期間僅發生輕微噁心、腹瀉、裡急後重及照射患部皮膚乾癢黑症狀，而此些症狀在放療結束一至二週即逐漸消失。然而服用截瘤達產生手足症候群（手掌或腳掌感到刺痛、麻木感、疼痛、腫脹或發紅）、發疹、乾燥或皮膚發癢等副作用，藉由外用藥膏來緩解皮膚反應。由於治療期間發生血小板減少症，因此減少截瘤達的劑量。

秦先生於療程完成後八周接受內視鏡與影像檢查，評估同步放化療的效益。影像檢查發現腫瘤明顯縮小，而且經由大腸鏡的切片病理檢查中，並未發現殘餘惡性腫瘤細胞。按照目前的國際與院內治療指引共識建議病患進行根治性手術，在接受直腸切除術後，最後的病理報告呈現無殘餘惡性腫瘤細胞及淋巴轉移，是完全治癒效果。

洪文欣指出，術前放射合併化學治療已是直腸癌的治療中重要的一環，尤其對於局部晚期（局部腫瘤侵犯周遭組織或有局部淋巴結移轉）的直腸癌患者，不僅可以縮小腫瘤，甚至有2~3成能讓腫瘤完全消失不見，降低局部復發率，達到較高的存活率。而且術前的放化療副作用也較術後較低，更能增加肛門保留機會。

洪文欣提醒，目前院內直腸癌皆由多專科不同領域醫療團隊進行療護，達到最大的治療效益。而本院放射腫瘤科的治療儀器，亦能提供最先進的放射治療技術，提供各類癌症病患最佳的醫療服務。

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(中時新聞網)