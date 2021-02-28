台中市捷運綠線文心森林公園站區間軌道墩柱，市府近期在文心路上的中央分隔島裝設七彩投射燈，將不同燈光色彩變化投射到墩柱上；市議員張耀中28日痛批說，燈光將對用路駕駛造成眩光刺眼，恐危及行車安全。市府都發局強調，未來將以單一顏色呈現不會閃爍，增添都市夜景美學。

張耀中說，文心路是台中市區重要幹道，車流量排名數一數二，市府營造這樣的光環境造景，是為宣傳城市意象，還是要造成光害現象不得而知？但該路段區間有路燈輔助，還有停駛中捷運綠線站體的室內光源外溢，對文心森林公園自然生物生態不見得有益。

市議員張耀中痛批說，燈光將對用路駕駛人，恐造成眩光刺眼等行車影響。（陳世宗攝）

張耀中痛批說，市府在營造這樣的氣氛並未考慮周全？市府說要送議會的美學三法未見草案，尤其都發局負責的「台中市市容景觀自治條例」，草案有沒有管制到光害他不曉得；但是現在都發局帶頭先做景觀違反示範？讓閃爍刺眼的光去危及用路人安全？

張耀中認為，現場投射的仰角面積不但過大，控制程式閃爍的同時，容易讓駕駛人分心炫光產生不適感，發包機關應採用其他設計方式謀求改善；以免市府未蒙其利，民眾先深受其害。

都發局表示，台中捷運是台中人殷切期盼多年的重大交通建設，配合捷運，市府進行「大光環計畫」，以合作行銷模式於捷運沿線7處場站施作光環境設施，目前已完成LOGO燈及投射燈，正進行測試中，未來將以單一顏色呈現，且不會閃爍，增添都市夜景美學。

都發局指出，「大光環計畫」以公私合作模式發想，與建築師公會共同統籌辦理合作行銷，由台中捷運公司指導並提供捷運沿線下方安全島空間，由熱心參與市政建設的民間企業、團體參與贊助施作光環境設施；市府設計前已會同交通局及捷運公司現場勘查及討論，調整投射角度打亮捷運站下方，增加夜間交通安全。

(中時 )