黑龍江虎林市公安局食藥環大隊近日成功破獲一宗非法銷售偽造產品案，查獲3個據點，共拘捕4人，查扣涉及16個品牌、共19萬多支冒牌香煙，涉案金額超過110萬元（人民幣，下同，約台幣470萬），且已銷售至大陸16個省份。

大陸中華牌香菸為大陸烤菸的代表性產品，也是大陸市場上銷售額最高的香菸品牌，被譽為「國菸」，不過，近日大陸出現不肖業者，販賣中華牌等大牌假菸。黑龍江虎林市煙草專賣局稽查隊早前收獲舉報，指一名李姓男子在某超市內銷售冒牌香煙，當地警方展開調查後，將其拘捕，並在現場查獲1.6萬多支冒牌香煙，經審訊，李男供稱在廣西購買冒牌香煙，警方又鎖定李的供貨商楊某，經當地警方兩個月秘密偵查，近日到廣西展開收網。

經審訊，該集團已將冒牌香煙銷售至大陸16個省份，楊某主動交待其在虎林市內仍存放2.3萬多支冒牌香煙的據點，現已被警方查扣，案件正進一步偵辦中。

(中時 )