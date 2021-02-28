今天是228連假第二天，高公局預估今天交通量為110百萬車公里。根據即時路況顯示，上午10時許，西部國道多處壅塞，國1湖口路段不到20公里、國3鶯歌大溪、土城樹林不到40公里。高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.3百萬車公里。

高公局研判，下午國1台中、苗栗路段；國3南投、香山路段；國5北向宜蘭-坪林及國6西向東草屯-霧峰系統等路段可能會出現車多情形；另外，今天14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局另查，今天凌晨2時28分，國1南向50.4公里，內側2小車及外側1小車翻覆追撞事故，凌晨3時7分排除；上午11時19分，國1北向15.4K發生1槽車及1小車追撞，回堵3公里，11時24分排除；上午11時35分，國3南向19.6公里2小客車追撞，11時45分排除，回堵1公里，均影響整體車流甚鉅。

上午國道壅塞路段，主要為國1南向楊梅至新竹，國1北向圓山至五堵，國1高架南向機場系統至中壢轉接，國3南向三鶯至關西服務區、烏日至霧峰系統，國3北向白河至中埔等，國6霧峰系統至東草屯，其餘路段均能維持行車正常。

省道路況，公路總局表示，至中午12時止，包括：台2線大武崙、台74線大里二至霧峰已有壅塞情形，另外，台2線淡水東向、台3線新北市三峽南向、台61線竹北南向、台21線草坪頭南向、日月潭路段南向及台86線關廟路段東向等有車多情形。

(中時 )