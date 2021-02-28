企業16年排球聯賽。 （台中市政府提供）

企業16年甲級男女排球聯賽，27日於台灣大學體育館進行挑戰賽，經過激烈對決，台中地主隊「台中長力」勇奪亞軍。市府運動局長李昱叡也到場為長力隊加油，感謝球員為大家帶來精彩賽事，肯定教練與選手的優秀表現。

運動局指出，「台中長力」在這次企排聯賽例行賽以積分46分、15勝、9敗取得例行賽第二名，並在季後挑戰賽與例行賽第三名雲林MIZUNO角逐挑戰賽冠軍，最終雖然雲林MIZUNO勝出，但「臺中長力」球員們展現精湛技巧，比賽精彩絕倫，最終在聯賽排名奪得亞軍。

運動局表示，市府去年起支持長力男排隊參賽及訓練，正式冠名為「台中長力」，今年初台中主場賽結合長力主題日，吸引逾3,500名球迷齊聚台中；市長盧秀燕更到場為球隊加油，增加排球曝光度。長力隊往年在聯賽即表現亮眼，如今除原本長力粉絲外，也吸引不少台中在地球迷支持。

運動局強調，盧市長上任後大力推展體育，運動局也持續與台中市體育總會排球委員會合作辦理賽事及組訓計畫等，重點團隊也逐步透過運動科學檢測與訓練，強化運動員體能發展，培養許多優秀隊伍，例如108年全國運動會室內排球賽，台中獲得男子組第二、女子組第三佳績。

豐原高商男排去年在高中排球甲級聯賽創造七連霸、東山高中女排也曾拿過三連霸。更多賽事相關資訊，請上中華民國排球協會企業甲級排球聯賽網站( http：／／tvl.ctvba.org.tw／ )查詢。

(中時 )