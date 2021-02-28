武漢台資企業協會楊文賢執行會長頒發一等獎。（楊宜臻攝）

湖北文獻社童中儀社長頒發二等獎。（楊宜臻攝）

湖北同鄉會陳興國前理事長頒發三等獎。（楊宜臻攝）

中國科技大學胡景為曾經參加過長江之光海報設計比賽，又於2019年參與隨手拍攝影競賽，榮獲一等獎。（楊宜臻攝）

魅力江城隨手拍攝影作品吸引民眾目光，佇足停留欣賞武漢美景。（楊宜臻攝）

隨手拍台灣學員們於頒獎典禮結束後合影留念。（楊宜臻攝）

透過攝影紀錄生活是時下年輕人表達自我的方式之一，不論用相機或是手機，把多彩的照片分享社群已變成一種生活習慣。2017年起武漢台資企業協會於每年暑假，號召一群愛好攝影與旅行的同好前往武漢，跟著攝影專家與玩家的腳步探訪、拍攝江城的特色景點、美食與人文，結束後並舉辦攝影展，把感動分享給更多愛好攝影的人士。

在2019年七月，30位來自台灣的青年，在武漢台資企業協會及武漢新聞攝影學會的協助下，趁著假期，背起相機深入走訪武漢的大街小巷，用細膩又敏銳的視角，記錄武漢遼闊的江景、古色古香的城鎮與自然率真的人文，吃遍道地武漢的美食並藉由相機與畫筆的碰撞，攜手記錄這趟旅程的感動與武漢之美！2021年並將作品集結成攝影集，紀錄這群青年生命中某個夏天，悠遊江城的恣意及回台灣之後對武漢的深深思念。

因為COVID-19疫情之故，展覽計畫推遲了一年，終於在2021年2月27日下午於台灣大學體育館與大學博覽會一起舉行「2019魅力江城隨手拍頒獎典禮暨攝影展」，所有攝影作品，經過專家評比後所選出的優秀的佳作皆於此次攝影展中公開展示並給予獎勵，期待透過鏡頭下的剎那感動，分享旅途中所見所聞的武漢與江城的無窮魅力。

武漢台資企業協會楊文賢執行會長表示，武漢是個國際城市，希望台灣青年朋友、學生可以多到武漢走走，對於台灣學生們可以在短時間內將自己所體驗的武漢美景及生活，透過鏡頭捕捉精彩一瞬間，非常開心。第三屆的獲獎攝影作品表現非常優秀，有些場景，自己在武漢待了18年都沒有見過！希望各位同學能幫忙宣傳武漢之美，未來也能透過「魅力江城隨手拍攝影活動」到武漢走走看看，體驗並認識武漢，感謝每次參與活動的同學們分享給大家的美好。

湖北文獻社童中儀社長表示，「武漢是我的家鄉，現在擔任湖北文獻社社長，也是文獻的傳承者，湖北保留了父母生長的紀錄，希望各位同學可以透過各種活動，理解自己的家鄉，也歡迎各位有機會到不同地方開拓視野，一定是趟驚艷之旅。」

湖北同鄉會陳興國前理事長表示，自己從小出生在湖北，而魅力江城的攝影的頒獎典禮已經參加過三次，每次都有不一樣的體驗，希望未來前去的攝影愛好者能多拍攝當地的生活點滴，武漢是個好地方！希望大家能透過「魅力江城隨手拍攝影活動」到武漢遊玩！

一起參與攝影活動的同好，至今已成為好朋友，照片不僅紀錄兩岸交流的美好，更記錄者千里遇知音的情意。「2019魅力江城隨手拍頒獎典禮暨攝影展」順利圓滿展出。一群喜好攝影與設計創作的青年學子，持續藉由相機、手機以隨手拍的方式，分享兩江三鎮的歷史、街景、人文，與如詩、如畫、如散文的武漢風情。

(中時 )