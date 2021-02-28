2022年北京冬奧正在遭受國際政治角力的傷害，加拿大國會以全票通過要求政府在國際社會杯葛冬奧，此外英國、美國、澳洲、印度也有抵制聲浪。主要是針對北京政府處理新疆、香港等內部問題的不滿。然而賽事在即，移地舉辦不可能，依照國際奧會(IOC)與北京簽下的合約，運動員若要獨力抗爭也很難。

外媒發函詢問：「如果運動員自行向中國政府陳抗，國際奧會願意保護他們嗎？」對此國際奧會只表示一切寫在合同裡面。依據雙方2015年簽下的合約內容，北京保證賽事新聞報導的獨立性，選手被允許在網路、記者會、賽後訪問自由發表個人意見，但是沒包含人權議題。

2019年，英超球星厄齊爾(Mesut Ozil)推文譴責新疆問題，引發大陸球迷不滿，母隊兵工廠急忙出面切割。英媒BBC對此失望表示，兵工廠在大陸的球迷超過英國人口兩倍之多，為了賺錢而不敢吭聲。

國際奧會2017年在主辦城市合約寫進人權條款，不過無法規範到北京冬奧。如果運動員在北京冬奧自行抗議而引起爭端，例如厄齊爾那樣，國際奧會將無法保護他們，必須要由運動員的母國出面協調，結果可能演變為政治角力。

人權觀察組織批評：「從2008年北京奧運之後，他們對人權的壓迫卻不減反增。國際奧會也對此視而不見。」大陸外交部發言人華春瑩回擊：「加拿大、美國、澳洲無視自家對待原住民的殘酷歷史，謊稱新疆有種族滅絕，事實是新疆人口一直都在成長。」英國首相強生(Boris Johnson)前日表明不會抵制北京冬奧。此外，去年第一個跳出來抵制東京奧運的也是加拿大。

(中時新聞網)