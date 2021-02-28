今天228事件74周年，花蓮縣各界上午在228和平廣場舉辦追思音樂會，花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢、縣長徐榛蔚等人，帶領現場民眾默哀，接著與事件受難者之一的廖丙盛一起敲響3聲和平鐘，最後在悠揚樂聲中，訴說前人的故事，企盼後代子孫了解事件始末，記取慘痛歷史教訓，悲劇不再重演。

鄭英賢說，228事件發生時，花蓮約有220多人被捕，甚至槍決，如今受難者多已凋零，目前僅剩廖丙盛1位，今天能看見高齡96歲的他帶著93歲的妻子，挺著健朗身驅參與追思紀念會，十分感動；他也轉述前年過世的受難者柯萬見曾向他說過的話，「228事件讓教導我們疼惜這片土地，尊重歷史真相及不同族群的文化，並且要懂得感恩上天的保佑、感謝這片土地的滋養，讓大家可以一起在這片土地上，合作團結的打拼，讓家園越來越美好。」

花蓮縣長徐榛蔚、228事件受難者廖丙盛、花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢等人，一起一起敲響3聲和平鐘。（羅亦晽攝）

縣長徐榛蔚（左）牽著廖丙盛（右）的手，一起走向和平鐘。（羅亦晽攝）

花蓮縣各界上午在228和平廣場舉辦追思音樂會，花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢、縣長徐榛蔚等人，帶領現場民眾默哀1分鐘。（羅亦晽攝）

廖丙盛受訪時說，228事件發生那年他才22歲，是花蓮港廳富里南國民學校老師，當時鄉長見社會治安每況愈下，召集鄉內社會賢達在校內開會，卻遭人舉報「陰謀反動」，他和幾位與會者被捕，且校長陳朝枝因校內樹幹上遭人刻上「毛澤東萬歲」等字眼，直接被抓去關。

廖丙盛說，當時天未亮，他躺在床上睡覺，突然2名陌生男子闖入，要他當下直接從花蓮最南端的富里到花蓮市審訊，儘管他堅稱自己是國民黨員，不是反動分子，對方仍持長槍恐嚇，並不斷用搶拖敲他；雖然後來獲釋，但之後長達半年，每周都要到花蓮市報到。事過74年，他只要回憶當時，仍感到害怕與難過。

徐榛蔚表示，這幾十年來，學界不斷討論228事件來由，史料漸漸公諸於世，歷史會越來越清晰，讓世人以史為鑑，悲劇不要再重演，而為政者更應該將之作為執政最重要的核心價值，以「愛與包容」帶領人民向前看。

(中時 )