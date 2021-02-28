一名女網友表示，近日在面試科技業軟體工程師工作時，總是被問到同一件事，包括人資或面試主管都會問「將來會考慮念研究所嗎？」這個問題令她十分苦惱，因為搞不清楚對方問這個的用意，所以不知道該不該照實回答，結果網友意見一面倒，急勸「誠實就輸了」。

原PO在《Dcard》發文指出，根據過去與最近的面試經驗，發現不管是人資或面試主管都會問她「之後有沒有可能會繼續念研所？」原PO說，不知道公司希望聽到的答案是什麼，所以很苦惱。

原PO指出，她目前都是照實回答「有可能」或是「不排斥」，她自己分析對方問這個問題有下列3種可能，想問大家是怎麼想的？

1.公司認為學歷不夠，一種委婉拒絕的概念。

2.公司認為學歷不夠，如果將來有考慮繼續讀研究所，可能會替你的上進加分。

3.公司認為你可能去讀書，代表你在公司待不久，會偏向扣分。

貼文一出，網友紛紛回應「3…誠實妳就輸了」、「通常會引導性問妳，都是接近3的意思」、「要肯定的說不會」、「絕對不能說要繼續念研究所」、「如果你要去讀研究所，公司還錄取你幹嘛？」

不少網友一致認為，答案應該比較可能是「3扣分」，對方問的目的，就是怕你工作到一半離職去唸書」，傻傻的說有考慮，可能會直接爆炸，除非這間公司的員工大部分都有碩士畢業，那就是其他兩個可能。

也有網友建議，可以回答「如果能在不影響工作的情況下，會去讀在職專班；反之會以工作為主」，或是「希望先投入於工作，若之後發現有不足的地方，也許可以透過在職專班不斷精進自我」。網友說面試官可能是想看你有沒有上進心，但因為無法真正知道面試官看重哪個，所以這種中性回答是最安全的。

此外，因為很多公司要升遷也是要學歷，如果能讓面試人員覺得自己待得住，且有企圖心往上爬的話會更加分，但切記要讓對方感受到，自己是能兼顧兩者，不會工作一下就離職，而是要讓對方覺得，是為了在公司往上爬而去考的。

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(中時新聞網)