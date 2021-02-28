英國威廉王子今天追隨祖母、女王伊麗莎白二世的腳步，敦促有資格施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的民眾，儘快接受注射，他同時警告，社群媒體上充斥許多反疫苗訊息。

劍橋公爵威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）在肯辛頓宮（Kensington Palace）今天傍晚釋出的影片上說：「社群媒體充斥著大量的謠言和不實訊息。」

影片中看到威廉偕同妻子、劍橋公爵夫人凱特（Kate），與兩名因患有慢性病而具備第一批接種COVID-19疫苗資格的婦女談話。

其中一人為39歲的第二型糖尿病患者莫德哈（Shivali Modha），她告訴劍橋公爵夫婦，她看了很多社群媒體上的發文，最初對注射疫苗「有點緊張」，但現在已對疫苗充滿信心。

威廉告訴她說，「我們該相信誰、該從哪裡取得資料，我們需要謹慎些」，尤其對有其他病史的COVID-19 高危險群來說，「接種疫苗是很重要的」。

「我和凱薩琳（凱特）並非醫療專家，但如果有任何幫助的話，我們是全心全力支持施打疫苗，這真的非常非常重要。」

威廉表示，目前的疫苗接種率「十分令人驚喜」，當前的任務是確保年輕一代「體認到，接種疫苗對他們來說是多麼重要的事」。

劍橋公爵夫婦同時也與37歲的道爾（Fiona Doyle）通視訊，後者因為患有重度氣喘，自2020年3月以來就足不出戶。

道爾說她已等不及接受注射，但也承認不會把疫苗視為「神奇解藥」，並會「持續配戴口罩、備好乾洗手、保持社交距離」。

劍橋公爵夫婦釋出影片之前，94歲英國女王伊麗莎白二世本月25日同樣鼓勵民眾接種疫苗，還說她1月即和夫婿菲立普親王（Prince Philip）一起接種，過程「一點兒也不痛」。

她表示，害怕接種疫苗的人「應該多為別人著想，而非只想著自己」。

而英國王位第一順位繼承人、72歲的查爾斯王子（Prince Charles）於去年染疫後，所幸症狀輕微，如今也已打了疫苗；他的妻子、73歲的康瓦爾女公爵卡蜜拉（Camilla）同樣完成注射。

英國王室接棒替疫苗背書，是因衛生官員先前發言說，少數族裔對接種裹足不前的現象，實為一大隱憂。

英國COVID-19疫苗施打計畫去年12月上路，疫苗均為兩劑型，目前為止有超過1900萬人接種了第一劑。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)