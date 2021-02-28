苗栗縣政府稅務局臨民族路側門入口設有人行道，路旁就有收費停車格，卻常見汽車違規占用步道，加上道路鋪面凹凸不平，缺乏無障礙設施，有人行安全疑慮，稅務局將暫時塗銷路旁3個收費停車格，3月1日起施工改善人行道。聯大路改善工程則將於3月9日起調撥車道僅開放單向通行。

稅務局臨民族路前側門民眾洽公停車場入口，至後側門員工停車場入口間，現為柏油瀝青鋪面，雖然路旁已畫設苗栗市收費停車格，但汽車違規占用人行道停車問題嚴重，加上既有道路有路樹植栽切割，路寬不足且路面凹凸不平，無法設置無障礙設施，長久以來造成往來通行民眾不便，且有安全顧慮。

苗30線聯大路整體改善工程將施工，3月9日起至12月31日止，全路段調撥封閉八甲校區往二坪山校區方向的車道，另一向車道採單向通行，縣府呼籲用路人及早改道。（巫靜婷攝）

稅務局3月1日起將進行為期1個月的人行道改善工程，為了工程順利進行，經苗栗市公所核准將暫時塗銷路旁3個收費停車格。長約40公尺的人行道將重新規畫綠美化植栽綠籬，路面改鋪好維護的平面壓花地坪，緊鄰民族路間設置路緣石區隔，兩端設無障礙進入坡道，讓民眾行走更安全、方便。

另外，228客家掃墓季後，苗30線聯大路整體改善工程也將施工，苗栗縣政府工務處指出，苗30線將於3月9日起至12月31日止，全路段調撥封閉八甲校區往二坪山校區方向的車道，另一向車道採單向通行，呼籲用路人及早改道，行駛台13線或苗28－1線等替代道路。

苗30線聯大路因地形高低落差180公尺，起初工程為消化坡度，設有多處彎道，但因地形、道路線形、車道配置及用路人行車習慣不佳、常有超速行為等，因此通車後車禍頻傳，釀起多起傷亡悲劇，獲得交通部全額補助工程經費約2.12億元改善，已於今年1月底舉辦動土典禮。

(中時 )