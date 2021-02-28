今（28）日是二二八事件74周年，今年中樞紀念活動在高雄市舉辦，二二八家屬代表王文宏致詞提到蔣介石父子時，突然一陣風襲來，將講稿吹落，他見狀則隨口說出，「說不定是二二八的冤魂掃過，把我的講稿掃過」。

王文宏代表受難家屬致詞，提到「蔣介石父子的王朝」時，一陣風將他的講稿吹走，他連忙蹲下身撿起講稿，向在場人士致歉後說，「這陣風說不定是二二八的冤魂掃過，把我的講稿掃過」。坐在台下的蔡英文則頻點頭示意。

王文宏撿起講稿後致歉，並表示「這陣風說不定是二二八的冤魂掃過，把我的講稿掃過」。蔡英文（右）在台下點頭示意。（圖／摘自陳其邁臉書直播畫面）

對此，網友表示，「這陣風是天地英靈叫你們別胡扯亂編」，且現在民進黨追殺國民黨，其實與二二八差不多，只是手段不同，「換位思考，國民黨員是不是也應一起來抗暴」。

不過，中樞紀念會移到高雄舉辦，也引發外界諸多聯想。對此，總統蔡英文今出席活動時，並未多做回應。高雄市長陳其邁25日受訪時則表示，過去也曾在高雄舉辦，228發生的地點，高雄市個受傷嚴重的城市，能到高雄舉辦紀念典禮，對於撫平歷史傷口非常有幫助，強調沒必要做過多聯想。

此外，蔡英文在紀念會現場也頒發「回復名譽」證書給3名受難家屬，並到228和平公園親自獻花致意。她指出，史博館門口牆上的補丁，就是當年228留下的印記，不能忘記。

(中時新聞網)