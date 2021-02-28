由中國國藥集團中國生物武漢生物製品研究所有限責任公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗正式上市。這也是中國大陸國內第3個獲批附條件上市的新冠疫苗。今天，首批武漢產疫苗已經上市。

長江雲客戶端報導，武漢生物製品研究所已建成新冠滅活疫苗生物安全車間，經大陸國家有關部門檢查和認證後，已投入規模化生產，年產量可達1億劑次。

自2020年7月16日起，中國生物武漢所在阿拉伯等多個國家開展了「新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗」，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」。

上述數據是經統計分析的Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果，該結果達到世界衛生組織相關技術標準，及大陸國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

中國大陸已經有四種上市的國產疫苗，其中三種滅活疫苗，一種腺病毒載體疫苗。此外，香港還有一種復興醫藥／德国BioNTech的mRNA新冠疫苗BNT162b2獲批緊急使用。

(旺報 )