【LIVE直播】疫情指揮中心記者會 莊人祥說明疫情最新事宜｜2021.02.28

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，為本國籍20多歲男性(案956)，去(2020)年9月至波蘭就學，今(2021)年1月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後獨自於親戚家檢疫，檢疫期間皆無症狀。

指揮中心表示，個案於2月12日檢疫期滿後，返回住家進行自主健康管理，因預定回波蘭就學，2月26日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值31，次日再採驗核酸為陰性，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。個案迄今仍無症狀，已掌握接觸者2人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計174,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含172,595例排除)，其中955例確診，分別 為839例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、919人解除隔離、27人住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，研判這名個案是在波蘭感染多時，屬於後期時陰時陽的狀況，密切接觸者兩人，其中一名家人有密切接觸，已經先做核酸檢測為陰性，血清檢驗也是陰性，目前沒有任何的感染風險。

(中時新聞網)