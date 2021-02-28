日本2011年發生311大地震，引發福島第一核電廠核子事故，時任首相的立憲民主黨眾議員菅直人憶及過往說，「在震災前我認為不會發生核子事故的想法是錯的，應該零核電」。

日本311大地震（日本稱東日本大震災）將屆滿10週年，菅直人日前接受日本時事通信社專訪。

談到在自己的政治生涯中如何定位這場大震災，菅直人說，對事故發生初期，有許多高齡長者及病患在避難過程中死亡，「我感到自己有非常大的責任」。

他說，「在震災前我認為不會發生核子事故的想法是錯的，應該零核電」。

菅直人回顧當年地震發生前，確實沒有預想到會發生核子事故，「（這種想法）是錯的」，危機管理必須預想最壞情況。

他說，在東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠發生核子事故的問題上，「最大的問題就是，東電及當時的原子能安全保安會、原子能安全委員會，都沒有提供確切資訊」。

談到311大地震隔天前往福島第一核電廠，也曾遭到批評，菅直人說，東電說要進行「排氣」（為避免一次圍阻體容器破損，降低內部壓力的排氣作業），但過了好幾小時都沒接獲報告，就算問東電派來官邸的武黑一郎，得到的答案也是「不知道」，「我想再這樣下去就無法掌握狀況，所以就直接過去」。

菅直人說，到現場後首度跟福島第一核電廠廠長吉田昌郎碰面，吉田說「就算組敢死隊也要做」；跟吉田會面，對後來的因應作為來說，「非常有意義」。

談到是否曾在核子事故發生後，詢問當時的日皇明仁等人是否離開東京避難，菅直人說，雖然腦海中有這樣的想法，「但我沒有直接向宮內廳詢問，也沒有指示任何人去問」，或許是閣員或政府事務官員自己去詢問的。

菅直人看目前的災後重建說，硬體方面持續有所進展，但要讓離鄉避難的人可以回鄉，就必須要有工作機會，「軟體面的充實很重要」。

談到核廢水（冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的汙染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質的水）及廢爐作業，菅直人說，核廢水如果排放進海洋，將可能出現「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感），有必要審慎以對。

至於廢爐作業，他說，並不是未來20年到30年會怎麼樣的問題，而是有必要在做好花更多時間處理的心理準備情況下持續推動。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)