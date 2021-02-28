近日正值櫻花季，追櫻花已然成為全民運動，但遊客一多，亂象就多。苗栗地主氣憤表示，遊客總是說借停一下，造成當地人出入不便，更離譜的是，亂丟垃圾的人超多；苗栗地主氣喊，「大家都把方便當隨便！那我順便封山也是剛好而已。」

苗栗地主火大在《爆料公社》發文，花季亂象總是每年都在發生，大家貪圖方便的時候可否想想，別人把垃圾丟到你家，你會開心嗎？還當山上都是停車場，老是說停一下就好、拍一下照就走，結果造成車禍，一口氣塞住。

（圖／翻攝自爆料公社）

苗栗地主透露，不僅如此，大家走春賞花卻時常忘記帶走尿布、臭豆腐等垃圾，「協雲宮櫻花季櫻花很美，公德心要有，亂丟垃圾沒有偏財運，阿飄已經跟你回家了。」然而經過多次勸導，遊客的脫序行為仍沒改善，甚至還有人拉花拍照。

對此苗栗地主氣炸宣布，「明年櫻花季！我要封山不給大家賞花了，撿垃圾撿了一個月還是很多撿不完，尤其是尿布真的撿不完，大家都把方便當隨便！那我順便封山也是剛好而已。」

消息一出，許多網友表示支持，紛紛留言「封支持你」、「可以酌收清潔費，不給的請下山」、「千萬別低估某些人的野心和臉皮」、「封山還是會有人想盡辦法，爬也要用爬的上去」、「封山好，反正那些人也不會覺得有什麼可惜，還會認為版主小氣」、「網路的隱藏版景點爆紅導致」。

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(中時新聞網)