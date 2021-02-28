連靜雯陪苗可麗上通告宣傳新書。（楠軒工作室提供）

連靜雯為苗可麗慶生。（楠軒工作室提供）

連靜雯近日發展斜槓人生成為YouTuber。（楠軒工作室提供）

連靜雯近日積極發展斜槓人生成為YouTuber，因好姊妹苗可麗出新書《原來，你在等著我找到你》且在台中開新店「荳兒洋行」，特地找她一起上通告宣傳。錄影當天正好是苗可麗的50歲生日，連靜雯先在餐廳為苗可麗直播慶生後，再一起到電視台上通告，更在後台直接幫苗可麗取了個「半百極品」的新封號，笑說家有一老如有一寶，簡稱為「老鴇（寶）」。

連靜雯、苗可麗兩人曾在同一家電視台演出八點檔，多年好交情從《台灣霹靂火》開始，從互看不順眼、互相排擠，到後來住在一起成為無話不談的好友，多年的好交情不言而喻。連靜雯上回突擊「開箱」苗可麗以及她的新娃娃店，許多粉絲看到他們第一支影片就感動落淚，覺得人生有如此相知相惜的友情非常難得，連靜雯直呼：「我們有友情嗎？是姦情！」

影片中當苗可麗在分享心得時，連靜雯自然的將她的湯拿來喝，也讓經紀人笑說：「網友應該是看到可麗姐的湯被喝走了，所以才哭的。」苗可麗故作委屈地說：「每次我的湯一拿出來就沒有了，我都只有吃菜吃肉的份。」也表示只有連靜雯可以這樣對她任性，任何東西都願意與她分享，兩人的好交情可見一斑。

影后苗可麗今年不僅出版新書《原來，你在等著我找到你》，也一圓20年的夢想開了娃娃博物館，連靜雯在裝潢時就先去幕後大直擊，開幕時也專程獻祝福，更大手筆買書送粉絲，讓苗可麗感動不已。苗可麗表示：「我這輩子能夠認識她，真的是我的福氣！」兩人都對這段深刻的友情抱持感恩的心，在成就自身之餘也不忘給彼此正能量、祝福。

近期許多網友對連靜雯的「女王小跟班」影片給予高度評價，在影片中看到許多藝人工作幕後最真實的一面，也有許多網友敲碗希望她回歸戲劇，更稱她是「演技教科書範本」。對此連靜雯也笑著說不排斥有好的劇本和角色，但除了戲劇之外，更歡迎各種有趣的邀約，希望可以多方嘗試更多不同的挑戰。

(中時 )