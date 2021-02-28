電動車沒電老翁多處擦傷受困上坡，警人力推車送醫。

電動車沒電老翁多處擦傷受困上坡，警人力推車送醫。

86歲林老先生28日早上騎電動車散步，卻因電池耗盡受困路上，一度想自己推回家卻跌得滿頭包，員警行經發現，不但幫忙送醫到醫院檢查，還一路幫忙把失去動力的電動車推到醫院交付給家屬，途中有登山民眾見狀也認新幫忙，讓林老先生和家屬都感激不已。

桃園警察分局青溪派出所警員吳哲輝及劉佾芃，28日11時許沿成功路三段往環保公園方向巡邏時，發現86歲林老先生坐在電動代步車上，臉色焦急、手腳還有點擦傷，主動上前關懷。

老先生見員警關心，娓娓道出自己騎電動車外出散步，想往虎頭山走，孰料爬坡耗電，代步車沒多久就耗盡電力困在路上，他原本想徒步行走，但位處上坡加上行動不便，跌倒數次之後只好放棄，呆坐電動車上不知如何是好。

劉佾芃立即駕巡邏車將老先生送往榮民醫院，並請所內同仁聯繫家屬趕往醫院照顧。吳哲輝則以人力方式協助將代步車推到醫院外，準備交付給家屬，途中有登山民眾看到警察滿頭大汗推著代步車，主動向前詢問，瞭解狀況後也熱心幫忙將代步車推到約定地點，交付給林老先生的家人，林家人叫來小貨車載回家，林老先生經初步診治後已無大礙，一家人都感激不已。

(中時 )