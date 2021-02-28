美國情治機關報告發現沙烏地阿拉伯記者哈紹吉死於沙國王儲批准的行動之後，美國總統拜登今天表示，他的政府3月1日將針對沙烏地阿拉伯做出宣布。

拜登（Joe Biden）政府面臨一些批評，特別是「華盛頓郵報」（Washington Post）的社論說，拜登應對沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）更強硬一些。儘管各方劍指穆罕默德．沙爾曼批准殺害哈紹吉（Jamal Khashoggi），他卻未遭到制裁。

拜登今天被問到懲罰穆罕默德．沙爾曼一事時表示：「週一（1日）會針對我們整體上要怎麼處理沙烏地阿拉伯做出宣布。」

拜登並未說明細節，但一位白宮官員暗示拜登政府不會有重大的新舉措。

這位白宮官員表示：「政府週五（2月26日）採行許多新舉措，總統是在說週一國務院會對那些宣布提供更多細節並加以闡述，並非針對新的宣布。」

哈紹吉生前長居美國，並替「華盛頓郵報」撰寫專欄批評穆罕默德．沙爾曼的政策。他2018年10月在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館遭一組與穆罕默德．沙爾曼有關係的人員殺害後肢解。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)