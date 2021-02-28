繼大陸暫停我鳳梨輸入後，高雄六龜農會今表示，昨接到貿易商來電，表示將暫停出蓮霧到大陸，原因不明。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，目前收到的只有針對鳳梨暫停進口的消息，六龜蓮霧禁止輸陸的部分，至今尚未收到陸方的官方正式消息，目前都只是從貿易商那聽到的風聲，農委會將會進一步確認。

繼26日大陸海關總署在官網公布，因台灣鳳梨被多次檢出介殼蟲等檢疫有害生物，因此自3月起將暫停台灣鳳梨進口，引發農民恐慌，並擔心和鳳梨一樣都以大陸為主要外銷巿場的釋迦、蓮霧、葡萄柚及橙類也會受到影響，未料今天就傳出貿易商通知六龜農會暫停出蓮霧到對岸。

根據農委會統計，2018至2020年，三年來台灣出口蓮霧到大陸總計12536公噸，總產值達4825萬美元、折合新台幣13億多元，佔我蓮霧外銷巿場98.1%，比鳳梨的95.2%還高。

蓮霧的栽培過程極耗人工又費時，雲林縣農業處長吳芳銘過去曾在臉書分享，蓮霧在催花前要歷經環狀剝皮、斷根、蓋黑網等繁複的調節、施肥，催花後枝條修剪、疏粒、疏果、捻稍、果穗肥大處理、套袋、病蟲害防治、採收、分級包裝等程序，最後才能將蓮霧運送到消費市場。若蓮霧也要暫停出到大陸，對台灣蓮霧農民將造成衝擊，付出的心血全沒了。

(中時 )