衛福部統計國人年節後平均增加04至1.5公斤，基隆市衛福部基隆醫院提供3招健康且均衡減重方式，營養室營養師楊智凱表示，坊間常見的生酮飲食容易造成維他命B、C不足，適量增加碳水化合物和蛋白質才能幫助肌肉合成，有益增肌。

楊智凱指出，第一招是攝取低GI飲食，他說，GI是升糖指數，指食物消化後對血糖的影響程度，而攝取高GI食物，身體會分泌大量胰島素，促使血糖驟降，誘發飢餓感，此外，過多的胰島素也會促進體脂肪合成，不利減重，反之攝取低GI食物，血糖可維持在穩定狀態，且纖維較高，相對具有飽足感，如燕麥、大麥、糙米、地瓜等。

第二招減醣飲食，坊間常見的减醣飲食包含生酮飲食、極低醣飲食、低醣飲食、中度低醣飲食等4類，楊智凱說，生酮飲食原用以輔助治療小兒癲癇，需嚴格限制醣類攝取，使人體缺少醣類提供能量，進而大量分解脂肪產生高濃度的酮體，影響腦部GABA含量，改善癲癇，也因其分解脂肪的效果，被用以當作減重飲食。

楊智凱提及，生酮飲食容易造成維他命B、C不足，建議每日最少仍需攝取70至100公克醣類，他說，使用中度低醣飲食方式減重，更為均衡，也較容易執行。以1500大卡為例，3餐可吃半碗飯及3份蛋白質，且每天可吃1至2份水果。

最後一招「168 間歇斷食」，楊智凱表示，每1天固定8小時內進食，剩下的6小時禁食，如上午8點至下午4點進食，下午4點後不再食用含熱量食物，可以依據自己作息時間安排，進食期間仍須保持均衡飲食，但以下情形者不建議使用，包括，癌症、三高、慢性腎臟病人、長期服用藥物者、營養不良者、發育中的孩子、青少年、孕婦。

(中時 )