台南市長黃偉哲28日上午到安平區228紀念公園出席228追思會，他舉大陸禁止台灣鳳梨進口事件，認為每當台灣人遇外來阻礙，更會促進內部團結，以澳洲紅酒同遭大陸禁銷為例，提出「可以試試台灣鳳梨換澳洲紅酒」。

台南市228追思紀念會28日上午登場，不少受難家屬列席，黃偉哲與家屬握手慰問，說明228事件是一段感人且令人難以接受的傷痕，要讓這一代與下一代的台灣人將歷史經驗與教訓放在心中，希望永遠別再發生。

提到大陸禁止台灣鳳梨進口，黃偉哲表示，這樣的阻礙反促進台灣認內部團結。他提出數字分析，台灣鳳梨外銷量僅占總產量10％，外銷部分的90％賣給對岸，等於台灣鳳梨總產量僅9％銷往大陸，只要內銷市場調整得當，不是大問題，另外也可分散市場銷給其他國家。

黃偉哲表示，澳洲紅酒日前被大陸抵制，全世界都皆對澳洲紅酒擴大消費，台灣與澳洲有相似情形，若澳洲可接受台灣鳳梨，雙方可互惠互利，嘗試用鳳梨換取紅酒。

黃偉哲表示，台灣不會被大陸臨時突襲式的限制打敗，台灣還有釋迦、芒果、文旦等水果，台灣對紐、澳的產品接受度高，可考慮雙邊農產品互通。

黃偉哲表示，台南市鳳梨還未量產上市，現階段會先幫忙銷售屏東縣與高雄市已上市的鳳梨。他已與農委會主委陳吉仲聯絡，對台灣農產品分散市場深具信心，「如果說鳳梨事件是大陸的一次突襲的話，突襲沒有成功」。

(中時 )